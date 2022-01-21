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Россия направила в Беларусь два дивизионных ракетных комплекса - видео

21 января 2022, 20:53
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Речь идет о двух дивизионах С-400.

Ракетные комплексы РФ / Скриншот

Российская Федерация направила два дивизиона ракетных комплекса С-400 в Беларусь. Решение объясняется учениями.

По данным российского Интерфакса, "учения" будут проходить с 10 по 20 февраля.

"Подразделения ПВО совершат марш комбинированным способом на железнодорожном транспорте и своим ходом на незнакомые полигоны республики Беларусь", - заявили в Минобороны РФ.

Также агентство опубликовало видео. На кадрах четко видно, как российские военные грузят ракетные комплексы на железнодорожные платформы.

Напомним, в Администрации Байдена ранее объявили о том, что американская разведка указала на возможный план России по созданию провокации на Донбассе за несколько недель до военной операции против Украины. Предположительный сценарий может включать атаку на боевиков "ЛДНР" "под чужим флагом" с целью использования ситуации для наступления на украинское государство.

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Журналисты CNN со ссылкой на Министерство обороны Украины опубликовали сведения о том, что Россия сосредоточила у украинских границ уже более 127 тысяч войск. В ведомстве не исключают варианта нанесения россиянами ракетных ударов по объектам стратегической значимости.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков утверждает, что Россия стянула войска в приграничные с Украиной районы из-за сложной обстановки в регионе и действий НАТО. В Кремле назвали маневры войск "мерами предосторожности".

Президент США Джо Байден предупредил главу РФ Владимира Путина о том, что Москву могут ждать крайне серьезные санкции в случае нового военного вторжения в Украину. По его словам, российским финансовым учреждениям могут запретить работать с долларом, и это приведет к катастрофическим последствиям.

Спикер президента РФ Дмитрий Песков сказал, что подобные заявления со стороны Вашингтона якобы могут спровоцировать "гражданский" военный конфликт в Украине. Дескать, это может произойти по причине намерения отдельных лиц среди властей в Киеве пойти на реализацию сценария по силовой деоккупации Донбасса.

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