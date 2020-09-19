Россия шантажирует Зеленского: эксперт назвал главную цель Кремля на Донбассе

Россияне пытаются заставить Зеленского играть по правилам Кремля - эксперт/ УНИАН

Россия стремится всевозможными средствами дожать Украину и заставить Киев пойти на глобальные уступки. Кремль шантажирует Зеленского, пытаясь принудить украинскую сторону сесть за стол переговоров с боевиками "ЛДНР", чтобы перевести российско-украинское вооруженное противостояние на востоке страны в плоскость якобы гражданского конфликта.

Об этом заявил военный эксперт Юрий Кочевенко в комментарии изданию Obozrevatel.

По его словам, договоренности в международном формате вряд ли принесут Украине мир и безопасность, поскольку Россия не планирует отказываться от своей главной задачи – давления на Киев как в политических, так и в военных аспектах.

"Российская Федерация имеет достаточно четкую и очевидную для всех стратегию – она давит на Украину всеми средствами, посредством запугивания, угроз, постоянного риска активизации боевых действий. Шаг за шагом, через маленькие уступки она дожимает украинскую власть к тому, что мы отступаем, сдавая свои национальные интересы", - считает эксперт.

Также он отметил, что главной задачей Кремля является легитимация боевиков "ДНР" и "ЛНР". Москва стремится к тому, чтобы Украина начала политические переговоры с представителями российских незаконных вооруженных формирований. При условии реализации такого сценария россияне получат возможность абстрагироваться от конфликта на Донбассе.Читайте такжеШансов интегрировать "ЛДНР" обратно в Украину практически не осталось

"Сейчас их цель номер один – заставить Украину признать так называемые республики, по крайней мере, де-факто, легитимизировать их в переговорном процессе, чтобы это дало возможность дистанцироваться от конфликта, чтобы Россия могла сказать: ну вот, гражданская война, Украина ведет прямые переговоры с этими "республиками", а мы здесь сверху можем "поспособствовать", - сказал аналитик.

Напоследок Кочевенко добавил, что Россия устроила "военный терроризм" на Донбассе и продолжает шантажировать Зеленского.

"Россияне убивают украинских военных, а украинцы обвиняют в этом Зеленского. Россияне это понимают и продолжают это делать, шантажируя Зеленского – мол, если ты не пойдешь на уступки, мы сейчас здесь начнем", - подчеркнул Юрий Кочевенко.Читайте такжеЕрмак назвал условия проведения выборов на неподконтрольном Донбассе