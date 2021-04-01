Россия видит только один путь решения вопросов – Кравчук

РФ видит только силовой путь решения вопросов, утверждает Леонид Кравчук / УНИАН

Первый президент независимой Украины, глава делегации страны в минской Трехсторонней контактной группе (украинское государство, РФ, ОБСЕ) для разрешения конфликта на части Донбасса Леонид Кравчук заявил, что Российская Федерация видит только один путь решения вопросов – силовой.

Для РФ на первом месте находится ее позиция, а нормы международного права она считает чем-то необязательным, рассказал политик в эфире телеканала Украина 24.

По мнению Кравчука, Киев должен быть готов к силовому сценарию.

"Мы будем исходить из того, что россияне постоянно готовятся к какой-то войне и уже воюют 150 лет, если взять всю историю России. Они не видят другого пути решения вопросов, кроме силового…", – заявил глава делегации.

Кравчук добавил, что для разрешения противостояния на Донбассе самым важным шагом является возвращение к режиму прекращения огня, и после него становятся реальными другие действия.

"…с Россией договориться очень сложно, но это не значит, что мы будем опускать руки. Мы предлагали и будем предлагать действия, предложения, шаги для того, чтобы показывать, что для Украины нет ничего более важного, чем прекращение войны на Донбассе…", – сказал он.

Конфликт на Донбассе – что нужно знать

Россия с начала конфликта утверждает, что не причастна к нему и является только "наблюдателем". Украина и ряд стран Запада уверены, что РФ несет ответственность за противостояние и может положить ему конец.

Москва хочет, чтобы Киев вел прямые переговоры с представителями самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". Также российская сторона настаивает на проведении выборов на захваченной части Донбасса.

Украинская сторона не хочет идти на прямые переговоры с представителями "ЛДНР" и не согласна на проведение выборов до того, как Донбасс покинут силы РФ.

В конце марта на части востока обострилась ситуация, в результате вражеского обстрела погибли четверо украинских военнослужащих.

Президент Владимир Зеленский поручил представителям Украины в ТКГ стать инициаторами неотложного заседания подгруппы по безопасности, а также срочно обсудить этот вопрос на уровне советников лидеров стран нормандской четверки (наша страна, Германия, РФ и Франция).

Кравчук 31 марта во время заседания ТКГ предложил представителям российской стороны с 1 апреля обеспечить соблюдение всеобъемлющего режима прекращения огня, однако они не поддержали инициативу. Ранее на Донбассе не раз вводили режим тишины, однако враг его нарушал.