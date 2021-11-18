Саакашвили потерял сознание и попал в реанимацию: Ясько записала слезное видео

Саакашвили попал в реанимацию / УНИАН

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили потерял сознание. Это произошло во время встречи с его адвокатами в комнате для свиданий.

Как известно, политик сидит на голодовке 49-й день и пьет только воду.

По данным "Новости - Грузия", его на носилках доставили в тюремную больницу. При этом, юристы требовали перевести Саакашвили в гражданскую клинику в Тбилиси.

"Параметры оксигенации, гемодинамики и дыхания в абсолютной норме. Он пока находится под наблюдением реаниматологов, но его состояние более-менее стабилизировалось", – отметили в Глданской больницы.

Возлюбленная грузинского и украинского политика нардеп Елизавета Ясько прокомментировала случившееся и процитировала его адвоката Ники Гварамии. Именно он стал свидетелем инцидента.

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"Когда Михаил Саакашвили выходил для встречи с адвокатами, он упал... был без сознания, ему пальцами открывали глаза... отнесли его на носилках, неизвестно куда", – написала Ясько в Facebook.

Позже она опубликовала видео, в котором детальнее рассказала о случившемся, однако о том, как себя чувствует Саакашвили сейчас и пришел ли он в сознание, так и неизвестно даже Ясько.

Напомним, ранее врач Саакашвили сделал ужасный прогноз о его состоянии. Он заговорил о смерти и подчеркнул, что действовать нужно оперативно.

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