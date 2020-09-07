Санкции России в отношении Порошенко были внедрены по его просьбе - политолог

Экс-президенту перед выборами необходимо показать, что он – последовательный враг России.
Санкции России в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко были внедрены по просьбе самого Порошенко, заявил руководитель фонда "Украинская политика", политолог, историк Кость Бондаренко.
Об этом Бондаренко рассказал в комментарии Главреду.
"Санкции РФ в отношении Петра Порошенко были внедрены по просьбе самого Порошенко. Ведь ни для кого не секрет, что на протяжении 20 последних лет он тесно дружит с кумом Путина Виктором Медведчуком несмотря на то, что они с ним якобы находятся в разных политических лагерях", - объяснил политолог.
По его словам, Порошенко перед выборами необходимо показать, что он – последовательный враг России, и что РФ его именно таким и рассматривает.
"Поэтому часть его команды также включили в санкционные списки, скорее всего, также по просьбе самого Петра Алексеевича, так как он понимает, что какой-то процент к рейтингу от своего электората он может себе этим добавить (особенно на фоне скандала с так называемыми пленками Деркача, где он более чем миролюбиво говорит с Путиным, который надо чем-то перекрыть)", - добавил Бондаренко.
Политолог отметил, что Порошенко пытается вернуть рейтинг.
"Ведь Порошенко весной достиг рейтинга в 16-17%, после чего публикация пленок Деркача обвалила его до 12-14%. Очевидно, что сейчас он хочет отвоевать то, что было весной. Ну, а Медведчук в своем стиле добавил в санкционный список нескольких людей, которые связаны с Ринатом Ахметовым – у него своя вендетта. К примеру, в этот список включили Викторию Гриб, которая выиграла выборы на мажоритарном округе у Сергея Медведчука – брата кума Путина. То есть заказчики и исполнители очевидны", - резюмировал он.
Санкции против Порошенко – о чем говорилось ранее:
- 4 сентября стало известно, что правительство России учредило санкции в отношении нескольких человек, в число которых попал бывший президент Украины Петр Порошенко.
- 5 сентября в Офисе президента Владимира Зеленского заявили, что новые санкции, введенные Россией против ряда украинских политиков, являются спекуляцией. При этом в ОП такое решение российского правительства связали с недавними событиями, которые оставили негативный имиджевый след на России. В частности, это отравление оппозиционера Алексея Навального и протесты в Беларуси.