Санкции России в отношении Порошенко были внедрены по его просьбе - политолог

Кость Бондаренко прокомментировал санкции против Порошенко / УНИАН

Санкции России в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко были внедрены по просьбе самого Порошенко, заявил руководитель фонда "Украинская политика", политолог, историк Кость Бондаренко.

Об этом Бондаренко рассказал в комментарии Главреду.

"Санкции РФ в отношении Петра Порошенко были внедрены по просьбе самого Порошенко. Ведь ни для кого не секрет, что на протяжении 20 последних лет он тесно дружит с кумом Путина Виктором Медведчуком несмотря на то, что они с ним якобы находятся в разных политических лагерях", - объяснил политолог.

По его словам, Порошенко перед выборами необходимо показать, что он – последовательный враг России, и что РФ его именно таким и рассматривает.

"Поэтому часть его команды также включили в санкционные списки, скорее всего, также по просьбе самого Петра Алексеевича, так как он понимает, что какой-то процент к рейтингу от своего электората он может себе этим добавить (особенно на фоне скандала с так называемыми пленками Деркача, где он более чем миролюбиво говорит с Путиным, который надо чем-то перекрыть)", - добавил Бондаренко.

Политолог отметил, что Порошенко пытается вернуть рейтинг.

"Ведь Порошенко весной достиг рейтинга в 16-17%, после чего публикация пленок Деркача обвалила его до 12-14%. Очевидно, что сейчас он хочет отвоевать то, что было весной. Ну, а Медведчук в своем стиле добавил в санкционный список нескольких людей, которые связаны с Ринатом Ахметовым – у него своя вендетта. К примеру, в этот список включили Викторию Гриб, которая выиграла выборы на мажоритарном округе у Сергея Медведчука – брата кума Путина. То есть заказчики и исполнители очевидны", - резюмировал он.

Санкции против Порошенко – о чем говорилось ранее: