В МИД России рассказали, что будет с Северным потоком-2

Россия и Германия намерены достроить Северный поток-2 / Reuters

Компании, которые участвуют в строительстве газопровода Северный поток-2, планируют достроить трубопровод. Причем окончание процесса строительства должно произойти уже в ближайшем будущем.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров после встречи с главой МИД ФРГ Хайко Маасом в Москве, сообщает информагентство Reuters.

"Участники компании "Северный поток-2", включая российских участников, немецких участников и других, настроены на то, чтобы завершить этот проект. И, как я понимаю, есть основания полагать, что это будет сделано в самое ближайшее время", - утверждает Лавров.

Также сообщается, что глава немецкого внешнеполитического ведомства Хайко Маас выступил против американских санкций в отношении Северного потока-2 и аффилированных с газопроводом компаний и ведомств. По его мнению, Германия имеет самостоятельное право на ведение своей энергетической политики.Читайте такжеСША окончательно похоронили Северный поток-2

"Ни одна страна не имеет права диктовать европейскую энергетическую политику угрозами. Это не увенчается успехом", - подчеркнул дипломат.

Ранее в немецкой энергетической компании Uniper, которая является финансовым партнером российского газового монополиста Газпром, предположили, что американские санкции могут приостановить или же вовсе заблокировать строительство Северного потока-2.

Напомним, американский политолог Эфган Нифти заявил, что американские санкции могут не остановить процесс строительства Северного потока-2. Однако даже в случае реализации проекта СП-2 столкнется с высокой конкуренцией на энергетическом рынке ЕС.