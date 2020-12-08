Шмыгаль озвучил сроки полного отказа Украины от угля

Шмыгаль назвал сроки отказа Украины от угля

Украина намерена отказаться от использования угля через 50 лет.

Такое заявление сделал премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе Немецко-Украинского энергетического форума во вторник, 2 декабря, пишет УНИАН.

"Украина вскоре присоединится к Безугольному альянсу. Мы планируем постепенно, к 2050 году, сократить количество угольных шахт, и к 2070 году - отказаться от использования ископаемого вида топлива, став климатически нейтральными", - сказал он.

По словам премьера, данной цели будет сложно достичь без международной технической и финансовой поддержки.

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"Понятно, что самостоятельно Украине будет сложно достичь такой цели, если Украина не привлечет международную техническую и финансовую помощь", - отметил он.

Безугольный альянс – объединение из более 20 стран, которые собираются отказаться от использования угля к 2030 году. Альянс создан в 2017 году Великобританией и Канадой. Среди его членов – Франция, Финляндия, Нидерланды, Мексика и два штата США.

Участники инициативы подписывают соглашение о поэтапном снижении потребления угля и отказе от инвестиций в угольную электроэнергетику.