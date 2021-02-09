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Скандальный глава КСУ сдал свои полномочия и лишился госдачи

9 февраля 2021, 20:27
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Государственное казначейство заблокировало подпись отстраненного от должности главы Конституционного суда Александра Тупицкого. Он передал свои полномочия.

Тупицкий возглавил КСУ
Подпись Тупицкого заблокировали / УП

Государственное казначейство заблокировало подпись отстраненного от должности главы Конституционного суда Александра Тупицкого, сообщил в Telegram экс-народный депутат Сергей Лещенко.

"Государственное казначейство заблокировало его подпись. Также Тупицкий лишён права распоряжения печатью КС. Ему ничего не оставалось делать, как своим же распоряжением отдать печать заму главы КС Сергею Головатому. В противном случае всему КС угрожала невыплата зарплаты", - написал политик.

Таким образом, Тупицкий лишился кабинета, охраны, госдачи, права подписи и печати.

"И Медведчук его не смог никак защитить", - подытожил Лещенко.

Журналист Юрий Ткачев с Сети также отметил, что глава КСУ уже официально передал свои полномочия судье Сергею Головатому.

"Зеленского можно поздравить с благополучным совершением государственного переворота: глава Конституционного Суда Тупицкий официально капитулировал и передал полномочия, печать и другие атрибуты власти судье Сергею Головатому, лояльному Зеленскому. Тупицкий отстранён от должности указом Зеленского. Конституция Украины не наделяет президента правом отстранять судей Конституционного суда с одной стороны, и с другой - не предусмотрено отстранение судей Конституционного суда указом президента. Таким образом, указ Зеленского является обычным актом захвата власти - уголовным преступлением, предусмотренным ст. 109 УК Украины", - отметил Юрий Ткачев.

Дело Тупицкого – о чем ранее сообщал Главред:

  • 28 декабря глава КСУ Александр Тупицкий был вызван на допрос в генпрокуратуру с целью вручения ему подозрения по делу о приватизации Зуевского энергомеханического завода в Донецкой области.
  • Тупицкий на вызов не явился, после чего Офис генпрокурора обратился к президенту Владимиру Зеленскому с ходатайством о временном отстранении судьи от занимаемой должности в связи с уголовным производством.
  • Президент Украины Владимир Зеленский по итогам внеочередного заседания СНБО подписал указ, согласно которому глава КСУ Александр Тупицкий временно отстраняется от исполнения своих полномочий на 2 месяца.
  • 5 января в КСУ провели заседание и сделали заявление о том, что Зеленский не имел права на отстранение Тупицкого. Согласно версии инстанции, отстранить главу Конституционного суда можно только в случае отстранения судьи, его задержания или заключения под стражу.

КСУ Сергей Лещенко Юрий Ткачев новости Украины Александр Тупицкий
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