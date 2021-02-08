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Тупицкому отказал еще один суд: у Зеленского резко обратились к скандальному судье

8 февраля 2021, 19:03
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Подоляк призвал Тупицкого не дискредитировать КСУ и не мешать его работе.

Тупицкого в очередной раз призвали к отставке / УНИАН

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал решение Окружного административного суда города Киева, который отказал отстраненному главе Конституционного суда Александру Тупицкому в обеспечении иска против Управления государственной охраны по поводу недопуска его на рабочее место в КС.

Как сообщил советник главы Офиса президента, суд может спокойно функционировать и без своего отстраненного председателя.

По его словам, ОАСК пришел к выводу, что Тупицким не предоставлено надлежащих и допустимых доказательств того, что его права и интересы как-либо нарушаются до принятия решения по этому иску.

"Таким образом, Тупицкий сам не смог обосновать некорректность его недопуска в здание Конституционного суда из-за его отстранения от должности. Еще раз, Тупицкий не смог доказать состоятельность собственных претензий в юридической плоскости и потому опять прибегает к инструментам публичной дискредитации государственных институтов", – сказал Подоляк, пишет segodnya.ua.

Также Подоляк призвал Тупицкого не дискредитировать КСУ и не мешать его работе.

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"Александр Тупицкий может легко решить все проблемы, которые сам же и создал Конституционному суду. Для него было бы и логично, и просто по-человечески правильно уйти в отставку… К сожалению, вынуждены констатировать, наблюдая активность Тупицкого, что ему как личности просто не хватает должной моральной подготовки, чтобы осознать это", – сказал Подоляк.

Кроме того, как сообщают СМИ, Офис Генерального прокурора будет просить президента Владимира Зеленского продлить действие Указа об отстранении Председателя Конституционного Суда Александра Тупицкого.

"Офис генпрокурора будет просить продолжить Указ об отстранении Тупицкого еще на два месяца", — сообщает Укринформ.

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Дело Тупицкого – о чем ранее сообщал Главред:

  • 28 декабря глава КСУ Александр Тупицкий был вызван на допрос в генпрокуратуру с целью вручения ему подозрения по делу о приватизации Зуевского энергомеханического завода в Донецкой области.
  • Тупицкий на вызов не явился, после чего Офис генпрокурора обратился к президенту Владимиру Зеленскому с ходатайством о временном отстранении судьи от занимаемой должности в связи с уголовным производством.
  • Президент Украины Владимир Зеленский по итогам внеочередного заседания СНБО подписал указ, согласно которому глава КСУ Александр Тупицкий временно отстраняется от исполнения своих полномочий на 2 месяца.
  • 5 января в КСУ провели заседание и сделали заявление о том, что Зеленский не имел права на отстранение Тупицкого. Согласно версии инстанции, отстранить главу Конституционного суда можно только в случае отстранения судьи, его задержания или заключения под стражу.

КСУ Окружной админсуд Михаил Подоляк Александр Тупицкий
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