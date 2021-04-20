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Скандалы в ПАСЕ: Меркель сказала, убийца ли Путин, а Гончаренко грозят санкции

20 апреля 2021, 14:45
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Гончаренко в ПАСЕ развернул простреленный флаг Украины, а также хотел, чтобы Меркель признала Путина убийцей.

Путин убийца Меркель дала ответ скандалы дня от Гончаренко
Путин - убийца? Меркель дала ответ: скандалы дня от Гончаренко / Ellen Wuibaux/Council of Europe

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко устроил в ПАСЕ сразу два скандала за день.

Скандал с украинским флагом в ПАСЕ

Выступая с места, Гончаренко развернул простреленный флаг Украины с фронта на Донбассе. В ответ президент ассамблеи Хендрик Дамс прервал его выступление, отключив тому микрофон.

Читайте также"Закусывай, трезвым давно не появлялся": Добкин и Гончаренко устроили свару в прямом эфиреВ итоге делегату от Украины предложили удалиться из зала. Дамс подчеркнул, что это уже не первый раз, когда Гончаренко нарушает правила поведения в ПАСЕ – но на этот раз его ожидают дисциплинарные санкции.

Позднее у себя в Телеграм-канале Гончаренко обвинил Дамса в предвзятости.

"Заметил, что многие люди пишут, что в ПАСЕ запрещено показывать флаг или другие визуальные символы… Это не вопрос: можно или нет. Этот вопрос президента ПАСЕ, который имеет предвзятое отношение к украинской делегации, которая активно лоббирует исключение России из ПАСЕ", – заявил Гончаренко.

Путин – убийца? Меркель дала свой ответ

Также Гончаренко попытался добиться от канцлера Германии Ангелы Меркель признания, что та считает лидера России Владимира Путина убийцей.

Однако однозначного ответа немецкий политик не дала. Ее формулировки оказались весьма дипломатичными.

"Что касается Владимира Путина, я скажу это своими словами. Когда речь идет о критике в его адрес, то я его тоже критикую, в том числе в личном общении. Я пытаюсь критиковать то, что я считаю неприемлемым в плане прав человека в России", – заявил Меркель.

Сам Гончаренко предпочел рассматривать этот ответ как "дипломатическое да".

"Господин Хендрик Дамс, например, комментировал и мой вопрос к Ангеле Меркель, как недопустимый. Хотя там не было никаких визуальных символов", – добавил Гончаренко у себя в Телеграме.

"Путин – убийца": в чем суть скандала

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