Байден изо всех сил помогает "убийце-Путину" остаться на плаву

Джо Байден и Владимир Путин на встрече в Москве во время президентства Барака Обамы / Reuters

Оценка Путина от Байдена цитируется повсюду. Однако мало кто читает весь его ответ целиком.

Если познакомиться с полным текстом интервью Байдена – без обрезаний и купюр, то смысл сказанного получается следующим:

"Да, он убийца. Он заплатит цену. Вы ее скоро увидите. Он совершил плохие поступки. Я не скажу, что буду делать, но он поймет. Мы должны "гулять и жевать жвачку одновременно". Поэтому я продлил с ним соглашение по СНВ. Есть дела (места), где в наших общих интересах мы будем работать вместе".

Иными словами, у Байдена пять тезисов:

Путин – убийца, он совершил плохие поступки. Путин заплатит цену, какую вы скоро увидите. Мы с Путиным понимаем друг друга хорошо. У нас с Путиным есть общие интересы. Я с Путиным работал, работаю и буду работать там, где у нас есть общие интересы.

Оценка Путина из слов Байдена цитируется повсюду. Однако на то, какие у Байдена с Путиным общие интересы, обратили внимание немногие. О некоторых сферах, где у Байдена с Путиным есть общие интересы, в которых они работали, работают и, как только что пообещал Байден, будут работать вместе, имеет смысл напомнить еще раз.

1. Продление Байденом договора об СНВ, в результате чего Путину сэкономлены сотни миллиардов долларов и предоставлена геополитическая свобода рук.

2. Энерго-климатическая политика Байдена (Парижское соглашение, запрет на строительство нефтепровода Keystone XL и т.п.), уже приведшая к удвоению мировых цен на нефть, в результате чего дополнительные поступления от российского экспорта энергоносителей в годовом измерении составят примерно $50 млрд.

3. Отказ Байдена от блокирования строительства газопровода Северный поток-2, в результате чего у Путина через несколько месяцев появятся мощные дополнительные ресурсы геополитического и экономического воздействия на Украину и Европу, в то время как интерес западных стран в сохранении независимой Украины резко снизится.

4. Сокращение военной помощи Украине с 306 млн. дол. в среднем в год во время каденции Трампа до 125 млн дол. в первый год администрации Байдена.

5. Кампания по т.н. "деолигархизации Украины", в рамках которой санкциям США за действия на посту руководителя Днепровской областной администрации в 2014-15 годах уже подвергнут Игорь Коломойский, а также члены его семьи. Коломойский наказан администрацией Байдена за эффективное сопротивление путинской агрессии, поскольку главные действия Коломойского в 2014-15 годах – это формирование, снаряжение, финансирование за счет личных средств добровольческих батальонов, сыгравших, особенно на первых этапах путинской агрессии, ключевую роль в защите суверенитета и территориальной целостности Украины. Кроме того, Коломойский нелицеприятно высказался в адрес лично Путина, за что удостоился от того персональной тирады, а теперь и запоздавшей мести через американского партнера. Следует обратить внимание также на то, что, наложив санкции на одного из защитников независимости Украины, администрация Байдена не ввела каких-либо санкций против членов семей ни путинских олигархов, ни лиц, виновных как в нарушении прав человека в России, так и в осуществлении агрессий против Грузии и Украины.

Первые итоги деятельности Байдена и Путина

Строительство газопровода СП2

После годичной паузы, вызванной санкциями, введенными администрацией Трампа, через две недели после инаугурации Байдена возобновилась прокладка газопровода. За 40 дней трубоукладочная баржа "Фортуна" прошла треть датского участка. На 17 марта было уложено 17 километров из 49 километров в датской экономической зоне. На нитке Б осталось достроить 32 километра в датских водах и еще 13,9 километра в немецких. При нынешней скорости прокладки трубопровода в 1100 метров в день при отсутствии американских санкций для этого потребуется не больше двух месяцев.

Читайте такжеПочему США не будут окончательно "бить горшки" с РоссиейПо состоянию на 20 марта администрация Байдена не ввела ни одной санкции против какого-либо участника строительства СП2. Пожалуй, наиболее циничным явилось обещание Блинкена "отслеживать усилия по завершению строительства газопровода "Северный поток–2" и оценивать информацию о юридических лицах, которые, как представляется, причастны к этому". Комментаторы, радостно постившие ссылку на пресс-релиз Госдепа, даже не обратили внимания на то, что именно Блинкен написал прямым текстом: Госдеп будет следить не за строительством газопровода, и, естественно, не за прекращением его строительства, а за завершением строительства трубопровода (The Department is tracking efforts to complete the Nord Stream 2 pipeline...). То есть Блинкен на весь мир открыто заявил: Госдепартамент будет наблюдать за завершением строительства СП2.

Обстрелы на линии разграничения на Донбассе

За последние неполные шесть месяцев администрации Трампа с 27 июля 2020 г. по 20 января 2021 г. от обстрелов противника погибли 6 украинских военных – в среднем один человек в месяц. После инаугурации Байдена с 21 января по 12 марта 2021 г. (за 51 день) было убито 18 бойцов ВСУ – в среднем 10 человек в месяц. С приходом Байдена с его "общими интересами" с Путиным частота гибели украинских военнослужащих в единицу времени выросла примерно в десять раз.