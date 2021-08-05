"Слуги народа" признались, кого из министров хотят отправить в отставку

Кого из министров могут отправить в отставку осенью / Reuters

В нашей стране осенью стартует новый политический сезон, который может ознаменоваться рядом увольнений в правительстве премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Пока еще наверняка не известно, кто именно уйдет в отставку в сентябре, но конкретные фамилии уже звучат в ходе обсуждений этого вопроса в Офисе президента, рассказали в комментарии Украинской правде представители фракции Слуга народа в парламенте. Они же отметили, что сам глава государства Владимир Зеленский и его ближайшее окружение критически относятся к результатам работы отдельных топ-чиновников.

"Первый претендент на увольнение – министр обороны Александр Таран. У него там провал на провале", – указали источники из ОП.

Также в монобольшинстве указали на возможную отставку главы Министерства юстиции Дениса Малюськи и министра культуры Александра Ткаченко.

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"Саша (Александр Ткаченко, – ред.) занимается пиаром и только это у него хорошо получается. По самой работе там много проблем", – подчеркнули источники.

Еще министерства, у которых в обозримом будущем могут смениться руководители, – социальной политики (Марина Лазебная) и стратегических отраслей промышленности (Олег Уруский).

Отставка Арсена Авакова

Министр внутренних дел Арсен Аваков 13 июля официально подал в отставку. Бывший глава МВД занимал данный пост более 7 лет.

15 июля Верховная Рада официально проголосовала за отставку Авакова. Решение поддержал 291 народный депутат.

На следующий день, 16 июля, Рада поддержала назначение главы комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского на пост министра внутренних дел. Проголосовал "за" 271 парламентарий.