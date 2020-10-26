Смелый шаг: Украина запретила въезд чиновникам из Венгрии

Украина настроена на конструктив в отношениях с Венгрией.
В МИД Украины приняли смелое решение и запретили въезд двум венгерским высокопоставленным официальным лицам.
"Один из них - это государственный секретарь канцелярии премьер-министра Венгрии", - сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет пресс-служба ведомства.
По его словам, указанные чиновники в ходе избирательной кампании в Закарпатской области прибегали к прямой агитации. Кроме того, инициировано введение запрета на въезд в Украину еще нескольким венграм, которые активно вмешивались во внутренние дела Украины во время местных выборов.
"Наши партнеры будут в ближайшее время детально проинформированы о факте вмешательства в выборы со стороны Венгрии, и мы уже проинформировали об этом наблюдательную миссию ОБСЕ", - заявил глава МИД.
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Он подчеркнул, что Украина настроена на конструктив в отношениях с Венгрией, однако будет предпринимать жесткие и четкие шаги, если Будапешт будет пренебрегать интересами и законодательством нашей страны.
"С прошлого года мы очень много сделали, чтобы возобновлять доверие в отношениях, и идти на решение проблем. Но если кто-то думает, что, поскольку все "в позитиве", можно делать что угодно, он глубоко ошибается. Потому что мой принцип очень простой: если тебя ударили, надо ударить в ответ", - резюмировал глава МИД Украины.
Выборы в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийятро 25 октября, в день местных выборов, призвал венгров, проживающих в Закарпатье, поддержать политическую силу Партия венгров Украины.
- По результатам, которые были обнародованы в прямом эфире у Савика Шустера, в горсовет Ужгорода проходит Партия венгров Украины, поскольку она преодолела 5% барьер.
- Из-за незаконной политической агитации венгерских официальных лиц в пользу одной из политических партий на местных выборах 2020, министерство иностранных дел пригласило посла Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто и вручило ноту протеста.