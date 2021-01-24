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Смерть Кернеса: выяснилось, почему Рада не может назначить дату выборов

24 января 2021, 21:57
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Харьковский горсовет до сих пор не принимал решений, связанных со смертью Кернеса, кроме увековечивания его памяти.

Кернес
Рада не может назначить внеочередные выборы в Харькове / УНИАН

Парламенту не удастся в ближайшее время назначить дату внеочередных выборов мэра города Харькова после смерти Геннадия Кернеса из-за того, что в Раду не поступили все необходимые документы для этой процедуры.

В Комитет ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства поступила служебная записка от Управление по связям с местными органами власти и органами местного самоуправления, в которой сказано, что Харьковский исполком прислал до сих пор только один документ - ходатайство секретаря горсовета Харькова Игоря Терехова о назначении внеочередных выборов, сообщили в Раде.

Для запуска процедуры выбора даты в Верховную раду должны поступить также копия свидетельства о смерти городского главы Геннадия Кернеса и решение горсовета, в котором принимается во внимание факт смерти мэра.

Читайте такжеВ Харькове после смерти Кернеса назревает скандал

Харьковский горсовет до сих пор не принимал решений, связанных со смертью Кернеса, кроме увековечивания его памяти.

Геннадий Кернес умер - о чем сообщалось ранее:

  • Мэр Харькова Геннадий Кернес умер в ночь на 17 декабря в берлинской клинике Шарите. О смерти политика сообщил его друг Павел Фукс. Харьковский градоначальник проходил лечение от последствий коронавируса, серьезно повлиявших на его здоровье.
  • Фукс рассказал, что состояние здоровья Кернеса улучшалось, но ситуация изменилась после того, как у него отказали почки. По словам бизнесмена, до этого момента они с Кернесом регулярно общались по телефону.
  • 21 декабря в Харькове приземлился борт с телом умершего мэра города Геннадия Кернеса.
  • Похороны Кернеса состоялись в среду, 23 декабря. В церемонии прощания с Кернесом в Харьковском национальном академическом театре оперы и балета, приняли участие около 110 тысяч жителей города.
  • Перед гражданской панихидой состоялось отпевание Кернеса в Благовещенском кафедральном соборе. Похоронили Кернеса на городском кладбище Харькова №2.
  • На данный момент исполняет обязанности мэра города секретарь горсовета Харькова Игорь Терехов.

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