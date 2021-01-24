Смерть Кернеса: выяснилось, почему Рада не может назначить дату выборов

Харьковский горсовет до сих пор не принимал решений, связанных со смертью Кернеса, кроме увековечивания его памяти.
Парламенту не удастся в ближайшее время назначить дату внеочередных выборов мэра города Харькова после смерти Геннадия Кернеса из-за того, что в Раду не поступили все необходимые документы для этой процедуры.
В Комитет ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства поступила служебная записка от Управление по связям с местными органами власти и органами местного самоуправления, в которой сказано, что Харьковский исполком прислал до сих пор только один документ - ходатайство секретаря горсовета Харькова Игоря Терехова о назначении внеочередных выборов, сообщили в Раде.
Для запуска процедуры выбора даты в Верховную раду должны поступить также копия свидетельства о смерти городского главы Геннадия Кернеса и решение горсовета, в котором принимается во внимание факт смерти мэра.
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Харьковский горсовет до сих пор не принимал решений, связанных со смертью Кернеса, кроме увековечивания его памяти.
Геннадий Кернес умер - о чем сообщалось ранее:
- Мэр Харькова Геннадий Кернес умер в ночь на 17 декабря в берлинской клинике Шарите. О смерти политика сообщил его друг Павел Фукс. Харьковский градоначальник проходил лечение от последствий коронавируса, серьезно повлиявших на его здоровье.
- Фукс рассказал, что состояние здоровья Кернеса улучшалось, но ситуация изменилась после того, как у него отказали почки. По словам бизнесмена, до этого момента они с Кернесом регулярно общались по телефону.
- 21 декабря в Харькове приземлился борт с телом умершего мэра города Геннадия Кернеса.
- Похороны Кернеса состоялись в среду, 23 декабря. В церемонии прощания с Кернесом в Харьковском национальном академическом театре оперы и балета, приняли участие около 110 тысяч жителей города.
- Перед гражданской панихидой состоялось отпевание Кернеса в Благовещенском кафедральном соборе. Похоронили Кернеса на городском кладбище Харькова №2.
- На данный момент исполняет обязанности мэра города секретарь горсовета Харькова Игорь Терехов.