Смерть Кернеса: выяснилось, почему Рада не может назначить дату выборов

Рада не может назначить внеочередные выборы в Харькове / УНИАН

Парламенту не удастся в ближайшее время назначить дату внеочередных выборов мэра города Харькова после смерти Геннадия Кернеса из-за того, что в Раду не поступили все необходимые документы для этой процедуры.

В Комитет ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства поступила служебная записка от Управление по связям с местными органами власти и органами местного самоуправления, в которой сказано, что Харьковский исполком прислал до сих пор только один документ - ходатайство секретаря горсовета Харькова Игоря Терехова о назначении внеочередных выборов, сообщили в Раде.

Для запуска процедуры выбора даты в Верховную раду должны поступить также копия свидетельства о смерти городского главы Геннадия Кернеса и решение горсовета, в котором принимается во внимание факт смерти мэра.

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Харьковский горсовет до сих пор не принимал решений, связанных со смертью Кернеса, кроме увековечивания его памяти.

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