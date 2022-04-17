СМИ выяснили, где сейчас находится одиозный нардеп Медведчук

Скандальный народный депутат от ОПЗЖ Виктор Медведчук сейчас находится в СИЗО под усиленной охраной.
Скандальный народный депутат от ОПЗЖ Виктор Медведчук сейчас находится в СИЗО под усиленной охраной, сообщили Українським Новинам источники в правоохранительных органах.
"Он под усиленной охраной", - сообщил собеседник.
По его словам, Медведчук находится в СИЗО, однако в каком именно источник не уточнил.
Другой источник в силовых структурах сообщил Українським Новинам, что Медведчук находится под арестом в следственном изоляторе в Киеве.
Напомним, ранее жена нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука известная ведущая Оксана Марченко записала обращения к политикам в связи с задержанием ее мужа.
В обращении к Владимиру Зеленскому она потребовала освобождения Медведчука.
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Автор: Катя Трохименко