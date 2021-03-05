Социологи выяснили, кому из политиков украинцы наиболее доверяют

Владимир Зеленский лидирует в рейтинге доверия / Офис президента Украины

Социологи составили очередной рейтинг доверия украинцев к политическим деятелям. На сей раз в нем лидируют президент Владимир Зеленский, мэр Киева Виталий Кличко и шоумен Сергей Притула, говорится в результатах опроса, опубликованных Киевским международным институтом социологии в пятницу, 5 марта.

Согласно исследованию:

Зеленскому доверяют 39,5% опрошенных,

Виталию Кличко – 33,8%,

Сергею Притуле - 31,6%,

Владимиру Гройсману – 31%,

Дмитрию Разумкову – 28,3%,

Юлии Тимошенко – 26,3%,

Юрию Бойко – 24,6%, Олегу Ляшко – 23,2%,

Игорю Смешко – 22,4%

Петру Порошенко – 21,9%.

Опрос проводился с 23 февраля по 1 марта методом личного интервью с использованием планшетов, опрошено 1207 респондентов в 86 населенных пунктах всех регионов Украины, кроме Крыма.

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