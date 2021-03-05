Социологи выяснили, кому из политиков украинцы наиболее доверяют

Опрос проводился с 23 февраля по 1 марта методом личного интервью с использованием планшетов, опрошено 1207 респондентов.
Социологи составили очередной рейтинг доверия украинцев к политическим деятелям. На сей раз в нем лидируют президент Владимир Зеленский, мэр Киева Виталий Кличко и шоумен Сергей Притула, говорится в результатах опроса, опубликованных Киевским международным институтом социологии в пятницу, 5 марта.
Согласно исследованию:
- Зеленскому доверяют 39,5% опрошенных,
- Виталию Кличко – 33,8%,
- Сергею Притуле - 31,6%,
- Владимиру Гройсману – 31%,
- Дмитрию Разумкову – 28,3%,
- Юлии Тимошенко – 26,3%,
- Юрию Бойко – 24,6%, Олегу Ляшко – 23,2%,
- Игорю Смешко – 22,4%
- Петру Порошенко – 21,9%.
Опрос проводился с 23 февраля по 1 марта методом личного интервью с использованием планшетов, опрошено 1207 респондентов в 86 населенных пунктах всех регионов Украины, кроме Крыма.
Социологические опросы - о чем ранее писал Главред:
- Согласно опросу КМИС, если бы выборы в Раду состоялись в начале февраля 2021 года, то в парламент прошли бы четыре партии. Причем тогда политсила Слуга народа впервые уступила лидерство партии Порошенко.
- В декабре 2020 КМИС сообщал, что украинцы готовы голосовать за Оппозиционную платформу – За жизнь (ОПЗЖ) – 23,1% среди респондентов, которые определились с выбором); Слугу народа – 20,9%; Европейскую солидарность – 14,1%; Батькивщину – 9,8%.
- Партия Оппозиционная платформа - За жизнь является лидером парламентского рейтинга, свидетельствуют результаты опроса Социологической группы Рейтинг.
- Согласно результатам нового опроса Центра Разумкова, наибольшую поддержку избирателей получила бы политическая партия Слуга народа: за нее готовы отдать свой голос 15% всех опрошенных или 22% тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию голосовать. Почти такие же показатели электоральных симпатий у партии Оппозиционная платформа - За жизнь.
Автор: Екатерина Трохимчук