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Саакашвили пояснил свое скандальное заявление о сотрудничестве с МВФ

15 мая 2020, 20:26

По словам главы Исполнительного комитета реформ, его предыдущее заявление "некорректно поняли".

Саакашвили
Саакашвили пояснил, почему выступил против МВФ / УНИАН

Глава Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили объяснил свои слова о том, что Украине нужно прекратить сотрудничество с МВФ.

Как сообщает 112 Украина, политик сказал, что его предыдущее заявление "некорректно поняли".

Саакашвили считает, что попытки сейчас выйти из программы МВФ будут отвечать врагам Украины, но стратегически надо двигаться к ситуации, когда помощь Фонда больше не будет нужна.

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"Я много раз говорил, что сейчас Украина не имеет альтернативы хорошему сотрудничеству, поскольку особенно во времена кризиса Украине нужны деньги, и более того, МВФ сыграл важную роль в продвижении некоторых таких необходимых реформ", - заявил Саакашвили.

Политик привел пример Грузии, где за время его президентства постепенно двигались ситуации, когда помощь МВФ больше не понадобится.

"На этом этапе я за укрепление связей, которые полезны для программы реформ в Украине. Стратегически, как это сделала Грузия во время моего президентства, мы должны двигаться к ситуации, когда помощь МВФ больше не нужна, поскольку у нас будут здоровые финансы и наша собственная программа радикальных реформ", - добавил Саакашвили.

Как ранее писал Главред, Саакашвили сделал скандальное заявление о том, что Украина "потенциально достаточно сильная", чтобы отказаться от сотрудничества с Международным валютным фондом.

Также напомним, Саакашвили заявил, что в Нацсовете реформ он в первую очередь займется разработкой нового закона о государственно-частном партнерстве.

Михаил Саакашвили МВФ сотрудничество кредит
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