"Спецоперация по ЧВК Вагнера в Беларуси": в МИД Украины резко ответили Путину

Путин пытается оправдать "неприличное поведение" России - Кулеба / УНИАН

Официальный Киев, в отличие от Москвы, не совершал каких-либо действий, направленных на вмешательство во внутреннюю политику Беларуси. Заявление президента РФ Владимира Путина о якобы спецоперации Украины и США по задержанию наемников ЧВК Вагнера – это попытка России оправдаться.

Такое заявление сделал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает издание Интерфакс-Украина.

По его словам, в Кремле активно говорят об отправке специалистов в Беларусь и создании резервистов правоохранителей, что свидетельствует о вмешательстве Москвы во внутриполитические процессы белорусской республики. Заявление Путина выглядит как попытка оправдать "неприличное поведение" России на территории Беларуси.

"Поскольку параллельно РФ активно коммуницирует о том, что она присылает своих специалистов в Беларусь, о том, что они готовы отправлять каких-то правоохранителей в Беларусь, то, безусловно, что президенту России надо как-то сбалансировать это свое неприличное поведение относительно Беларуси и показать, что не он один пытается вмешиваться во внутренние дела Беларуси", - сказал Кулеба.Читайте такжеУ Путина оценили резерв вооруженных силовиков для вторжения в Беларусь

Также он добавил, что Киев на намерен вмешиваться в белорусские процессы.

"Но хочу еще раз вас заверить, что Украина не вмешивалась, не вмешивается, и не будет вмешиваться во внутренние дела соседней Беларуси", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что задержанные 29 июля в Беларуси лица не являются боевиками ЧВК Вагнера – россияне ехали на легальные заработки в третьи страны, а их задержание является операцией спецслужб Украины и США.

Кроме того, Путин выразил готовность поддержать режим Лукашенко силовыми средствами. Для этого россияне уже сформировали специальное подразделение внутренних войск.