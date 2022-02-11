Сразу восемь стран призвало своих граждан покинуть Украину на фоне угрозы вторжения России

Иностранцев просят бежать из Украины / Reuters

Сразу восемь стран призвали своих граждан отказаться от поездок в Украину.

Речь идет о Черногории Нидерландах, Японии, Южной Корее, Норвегии, Израиле, Северной Македонии и Эстонии.

Соответствующие рекомендации опубликовали Министерства иностранных дел вышеупомянутых стран.

Власти этих государств призывают своих граждан воздержаться от поездок в Украину и эвакуирует семьи дипломатов. В частности, израильских.

Также в рекомендациях говорится, что гражданам рекомендуют пересмотреть необходимость пребывания в Украине и "избегать приближения к зонам повышенной опасности".

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К примеру, вот, что пишет Израиль:

"МИД рекомендует гражданам Израиля воздержаться от поездок в Украину. … Вслед за обнародованием предупреждения о поездках в Украину, МИД Израиля принял решение об эвакуации семей израильских дипломатов", – говорится в сообщении

Дипломаты остальных стран считают ситуацию в Украине непредсказуемой.

Напомним, Украина потребовала от Российской Федерации разъяснения по поводу военной деятельности у границ нашей страны и на территории временно оккупированного Крыма. На ответ у Кремля есть 48 часов.

Также ранее министр заявил, что главный вопрос на вчерашней встрече советников нормандской четверки в Берлине касался требования РФ, чтобы Украина вела прямые переговоры с контролируемыми Россией боевиками на Донбассе. Однако украинские власти отвергли эго.

Угроза военного вторжения России в Украину

Американские издания Washington Post и New York Times недавно опубликовали новый возможный сценарий России по военному вторжению в Украину.

Журналисты со ссылкой на источники в Конгрессе и разведке сообщили, что Москва в поисках предлога для операции против украинского государства готовит ложные видеоматериалы с, дескать, "нападением украинцев" на русскоязычное население на востоке Украины.

Информация была подтверждена официально Вашингтоном.

Спикер Кремля Дмитрий Песков сказал, что подобные данные уже публиковались западными СМИ, но "так ничего и не происходило".

В правительстве Великобритании с уверенностью полагают, что Россия ищет повод для военного вторжения на территорию Украины.

Глава МИД Дмитрий Кулеба, комментируя ситуацию, заявил, что информацию о возможном новом плане РФ против Украины Киев получил от Вашингтона еще до официальных заявлений. По его мнению, от российского государства можно ждать любых опасных сценариев.

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