Стали известны подробности обращения Зеленского к депутатам

Владимир Зеленский обратится к депутатам 1 декабря / скриншот

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев раскрыл подробности обращения президента Украины Владимира Зеленского к депутатам, которое запланировано на 1 декабря.

Политик утверждает, что глава государства расскажет о достижениях страны за половину президентской каденции и поведает планы и цели на вторую часть своего правления.

Гетманцев называет это событие знаковым.

Между тем, Гетманцев предположил, что о своих достижениях Зеленский будет говорить из-за того, что часто на них не обращают внимания и указывают на ошибки.

"Я убежден, что на экваторе своего срока он подведет итог того, что достигнуто. Потому что СМИ и экспортная среда не обращает внимания на те достижения, которые есть", - заявил Гетманцев.

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Обращение Зеленского к депутатам также прокомментировала и коллега Гетманцева, "слуга" Елена Мошенец.

По ее словам, темой обращения президента Зеленского будет внутреннее и внешнее положение Украины, а также будет упомянута ситуация на границе с Россией и информация об угрозе полномасштабного вторжения и, конечно же, пандемия COVID-19.

"Мы должны понимать, какова наша дальнейшая стратегия, потому что фактически раз в несколько месяцев мы слышим о новых штаммах коронавируса. Очевидно, что это еще одна война – за здоровье и жизнь наших граждан", - заявила Мошенец.

Напомним, ранее стало известно, что Зеленский обратится у депутатам с вопросом о ситуации как в стране, так и о положении Украины на международной арене.

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