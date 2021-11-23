Зеленский обратится к Раде с главным вопросом - ситуацией в Украине

Зеленский придет в Раду с обращением / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал обращение к нардепам.

Он обратится к парламенту на следующей неделе.

Как рассказали в комментарии РБК-Украина пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров и заместитель главы фракции СН Евгения Кравчук, обращение президента к Раде состоится 1 декабря.

"Это ежегодное послание президента к Верховной раде. Это предусмотренно законодательством. Конечно же, мы ожидаем президента в парламенте. Насколько я знаю, это планируется на 1 декабря", - отметила Кравчук.

Речь будет идти о ситуации как в стране, так и о положении Украины на международной арене.

Напомним, ранее стало известно, что в октябре президент Украины Владимир Зеленский заработал 28 тысяч гривен. А вот его пресс-секретарь Сергей Никифоров получил вдвое больше - 58 тыс. гривен.

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