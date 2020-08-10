"Это все на вашей совести": Тихановская призвала Лукашенко к переговорам

Тихановская надеется, что последующие акции оппозиции пройдут без насилия/ Reuters

В избирательном штабе кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской призвали главу государства Александра Лукашенко к проведению мирного переговорного процесса во избежание дальнейшей эскалации насилия. Оппозиционеры считают, что последующие протесты пройдут в мирном русле.

Об этом сообщает РИА Новости.

По словам представительницы кандидата в президенты Тихановской Марии Колесниковой, оппозиция готова к переговорам и уже направила соответствующее обращение в министерство внутренних дел и президентскую администрацию.

"Мы передали информацию (в администрацию президента Белоруссии и МВД), что призываем начать переговоры, чтобы не допустить никакого вида насилия в белорусском обществе", - сказала Колесникова.Читайте такжеВ Беларуси пытаются захватывать админздания: Лукашенко сделал заявление

Кроме того, она раскритиковала действия властей в виде реакции на протесты в белорусских городах, добавив, что официальный Минск несет за это ответственность.

Светлана Тихановская, в частности, надеется, что дальнейшие политические акции оппозиции пройдут без насилия и стремится к переговорам с властями.

"Мы будем продолжать наши попытки вести диалог с властью. Это все на их совести, не на нашей", - подчеркнула политик.

Напомним, штаб Светланы Тихановской не признает официальных итогов выборов президента Беларуси, согласно которым Лукашенко был вновь переизбран на пост белорусского главы государства.Читайте также"Майдана не будет": Лукашенко оценил кровавые столкновения в Беларуси

В ночь с 9 на 10 августа в Беларуси прошли массовые протесты, завершившиеся силовыми столкновениями с правоохранительными органами. По итогам политических акций было задержано около 3 тысяч человек.