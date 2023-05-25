"Такая перспектива возможна": социолог рассказал, когда именно развалится Россия

Игорь Эйдман убежден, что в РФ могут начаться войны между частными армиями и регулярной армией страны-агрессора.

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Россию ждет развал в ближайшие годы / Коллаж: Главред, фото: facebook/Игорь Эйдман, ua.depositphotos.com

Диктаторский режим Путина приближает Россию к развалу. На фоне неудач российской армии на фронте, эта перспектива становится еще более реальной. Об этом в интервью Главреду рассказал российский социолог и автор книг Игорь Эйдман.

Он убежден, что именно развал России будет следующим этапом после контрнаступления украинской армии. Такая перспектива возможна уже в ближайшие годы.

"Если же мы говорим о вероятности обострения, начале украинского контрнаступления и поражения российской армии уже завтра, то развал России – это уже следующий ход", - сказал Эйдман.

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В то же время он отметил, что после поражения страны-агрессора в РФ может наступить "смута и война всех со всеми". Эйдман не исключает, что в России будут воевать частные армии с регулярной армией страны-агрессора.

"Но это, все-таки, перспектива не завтрашнего дня", - добавил социолог.

Кто такой Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Лейпциг, Германия.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"

Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

Контрнаступление армии Украины

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что контрнаступление ВСУ направлено на то, чтобы отбросить оккупантов России со своих территорий. По словам президента, будет освобождаться и Крым. Как только армия Украины подойдет к Крымскому полуострову, Путин будет вынужден искать выход.

Военный эксперт Роман Свитан в интервью Главреду сказал, что Украина, вероятно, проведет два контрнаступления – летом и осенью.

В ходе летней кампании ВСУ будут освобождать Крым, осенней – Донбасс.

Начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов считает, что у Украины уже есть необходимый минимум военных возможностей для начала контрнаступления. По словам Буданова, для успешных операций ВСУ нужно больше техники. Особенно Киев нуждается в истребителях.

Смотрите видео о наступлении ВСУ под Бахмутом:

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