УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

"Такая перспектива возможна": социолог рассказал, когда именно развалится Россия

Ангелина Подвысоцкая
25 мая 2023, 14:40 обновлено 25 мая, 14:47
92
Игорь Эйдман убежден, что в РФ могут начаться войны между частными армиями и регулярной армией страны-агрессора.
Игорь Эйдман, развал России
Россию ждет развал в ближайшие годы / Коллаж: Главред, фото: facebook/Игорь Эйдман, ua.depositphotos.com

Диктаторский режим Путина приближает Россию к развалу. На фоне неудач российской армии на фронте, эта перспектива становится еще более реальной. Об этом в интервью Главреду рассказал российский социолог и автор книг Игорь Эйдман.

Он убежден, что именно развал России будет следующим этапом после контрнаступления украинской армии. Такая перспектива возможна уже в ближайшие годы.

"Если же мы говорим о вероятности обострения, начале украинского контрнаступления и поражения российской армии уже завтра, то развал России – это уже следующий ход", - сказал Эйдман.

видео дня

В то же время он отметил, что после поражения страны-агрессора в РФ может наступить "смута и война всех со всеми". Эйдман не исключает, что в России будут воевать частные армии с регулярной армией страны-агрессора.

"Но это, все-таки, перспектива не завтрашнего дня", - добавил социолог.

Кто такой Игорь Эйдман

Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.

С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова.

С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ).

В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти".

В 2011-м году переехал в Лейпциг, Германия.
Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"
Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

Контрнаступление армии Украины

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что контрнаступление ВСУ направлено на то, чтобы отбросить оккупантов России со своих территорий. По словам президента, будет освобождаться и Крым. Как только армия Украины подойдет к Крымскому полуострову, Путин будет вынужден искать выход.

Военный эксперт Роман Свитан в интервью Главреду сказал, что Украина, вероятно, проведет два контрнаступления – летом и осенью.

В ходе летней кампании ВСУ будут освобождать Крым, осенней – Донбасс.

Начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов считает, что у Украины уже есть необходимый минимум военных возможностей для начала контрнаступления. По словам Буданова, для успешных операций ВСУ нужно больше техники. Особенно Киев нуждается в истребителях.

Смотрите видео о наступлении ВСУ под Бахмутом:

Другие новости:

война в Украине Владимир Путин вторжение России Игорь Эйдман развал россии
Реклама

Главное за день

Борьба РДК и Легиона Свобода набирает обороты, будут новые походы в Россию – ГУР

Борьба РДК и Легиона Свобода набирает обороты, будут новые походы в Россию – ГУР

15:02 Украина
Украина вернула из русского плена 106 воинов

Украина вернула из русского плена 106 воинов

14:55 Украина
ГУР – о контрнаступлении: скоро будем освобождать территории, в том числе и Крым

ГУР – о контрнаступлении: скоро будем освобождать территории, в том числе и Крым

13:43 Украина
Все главные новости

Последние новости

15:04

Favbet Foundation передал батальону "Миротворец" два внедорожника

15:02

Борьба РДК и Легиона Свобода набирает обороты, будут новые походы в Россию – ГУРВидео

14:55

Украина вернула из русского плена 106 воинов

14:40

"Такая перспектива возможна": социолог рассказал, когда именно развалится РоссияВидео

14:21

"Стиль – оборванец с большой дороги": Киркорову досталось за нелепый нарядВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

14:16

Какие слова на "И" существуют в украинском языке: языковед ошарашил объяснением

13:43

ГУР – о контрнаступлении: скоро будем освобождать территории, в том числе и КрымВидео

13:33

Красивое поздравление с Днем рождения подруге: стихи и милые открытки

13:25

Золотая рыбка "всплыла": куда пропала и где сейчас находится Яна КлочковаВидео

Реклама
13:22

Зачем наивные хозяйки в СССР клали граненый стакан в кастрюлю с бульономВидео

13:21

4 года за убийство ребенка: виновному в смерти 5-летнего Кирилла Тлявова вынесли приговор

13:07

США должны возместить РФ разрушение Мариуполя: Медведев открыл новые грани бредаВидео

13:00

Брянск и Курск постигнет участь Белгорода, РФ ждет возмездие за Украину - ЭйдманЭксклюзив

12:52

Как Сергея Костюка, назначенного Минэкономики руководителя НААУ, на работе искалиВидео актуально

12:45

Добровольцы России в Белгородской области: опубликованы новые кадры операцииВидео

12:34

Южная Корея тайно передает Киеву сотни тысяч артиллерийских снарядов – WSJ

12:34

"Вагнеровцы еще в Бахмуте, но ушли с флангов": в ВСУ прокомментировали заявление ПригожинаВидео

12:33

Входит и выходит, входит и выходит: почему Пригожин спешит свалить из Бахмутамнение

12:28

"Лучше будь добр ко мне": топ-5 песен Тины Тернер, кои должен услышать каждыйВидео

12:09

"Работа занимала 24/7 времени": Мишина пояснила, почему ее сын долго жил в КрымуВидео

Реклама
12:01

"Это наше решение": добровольцы РФ объяснили роль Украины в событиях на БелгородщинеВидео

11:46

Тыква будет слаще меда: одно правило поможет вырастить невероятно вкусные плоды

11:40

Гороскоп на завтра 26 мая 2023: Близнецам придется защищаться, Рыбам - плакатьВидео

11:38

"Мы же сразу знали": у Путина поплакались из-за якобы "удара Украины по Кремлю"Видео

11:10

Головоломка на проверку знаний ПДД: нужно найти промахи водителей на автостоянке

11:09

"С осколком под сердцем прошел 5 км": Буданов впервые рассказал о тяжелом ранении

11:06

Некоторые украинцы могут на 50% увеличить себе пенсии: кто имеет правоВидео

10:16

Загадка, с которой справятся лишь единицы: нужно найти кота среди енотов за 15 секунд

10:06

С деньгами в июне будет туго: 4 знака зодиака, от которых отвернется удачаВидео

10:05

"Вагнеровцы" выходят из Бахмута, но не все: Пригожин оставляет подмогу военным РФВидео

10:03

Россия разместит в Беларуси ядерное оружие: Москва и Минск подписали документВидео

09:59

Незаконно покинувших Украину мужчин после возвращения накажут - глава МВДВидео

09:41

Армия Украины начала контрнаступление, идут интенсивные бои – ПодолякВидео

09:28

Украина может быть причастна к удару дронов по Кремлю в начале мая – CNN

09:27

Атаки на Белгородщине могут быть частью украинского контрнаступления – подполковникВидео

09:02

"Полная катастрофа для Путина": на Западе заявили, что добровольцы пойдут в РФВидео

09:01

Как варить нут быстро и качественно: 4 важных секрета приготовленияВидео

08:56

Россиянам трудно найти резервы для защиты Белгородамнение

08:45

Давит на ряд стран: у Путина новый план действий на международной арене – ISW

08:30

За ночь оккупанты выпустили по Украине 36 дронов-камикадзе: ВСУ сбили все цели

Реклама
08:10

Потери РФ в Бахмуте заглушили любой положительный эффект от захвата города - ISW

07:46

В Крыму прогремели взрывы, Черноморский флот РФ "отбивался" от беспилотниковВидео

07:24

В Москве загорелось здание Минобороны РФВидео

06:51

Что должно быть в гардеробе женщины за 40 летом: 4 вещи для стильного образа

06:44

Ночью РФ атаковала Киев дронами-камикадзе: что известно

06:20

Владимир Владимирович, покажите нам пример, нападите на СШАмнение

05:50

Что залить в пень, чтобы он сгнил: давно забытый, но очень хороший способ

05:30

"РФ к этому не готова": русские добровольцы могли затянуть операцию - ЯгунВидео

05:00

Как определить свою миссию по дате рождения - нумерология числа судьбы

04:30

Свитан заявил, что на Крымском мосту скоро может быть "большой фейерверк"Видео

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Праздники
Православный календарь 2023С днем рождения подругеКалендарь 2023
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять