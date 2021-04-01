Тихановская расставила точки над "і" насчет вопроса о Крыме

Светла Тихановская назвала Крым украинским / Reuters

Лидер объединенной оппозиции Беларуси Светлана Тихановская заявила, что раньше говорила о принадлежности Крыма на дипломатическом языке.

Политик во время интервью Украинской правде четко ответила на вопрос: "Чей Крым?".

Тихановская сказала, что "Крым украинский".

По ее словам, она готова повторить это в Киеве. Политик добавила, что получала приглашение от Верховной Рады.

"Крым украинский... Когда говоришь неопределенно – это не значит, что ты ошибаешься, ты просто говоришь на дипломатическом языке. Сейчас я четко сказала…", – заявила оппозиционерка.

Напомним, в ноябре 2020 года Светлана Тихановская заявила, что Крым – территория Украины согласно международному праву, а на уточняющий вопрос, кому полуостров принадлежит фактически, ответила: "Имеем то, что имеем".

Что нужно знать о Светлане Тихановской – важные факты

В Беларуси в начале августа 2020 года начались выборы президента. Тогдашнему лидеру страны Александру Лукашенко приписали свыше 80% голосов избирателей.

Оппозиционные силы обвинили власти в масштабных фальсификациях, начались массовые протесты.

Силовики применили силу против мирных протестующих, были жертвы, пострадавшие и задержанным.

Светлана Тихановская участвовала в президентских выборах и якобы заняла второе место. Оппозиционерка активно выступала против Лукашенко, а потом была вынуждена выехать в Литву.

Ряд стран Запада и Украина осудили применение силы против участников акций протеста и не признали выборы в Беларуси. Срок действия президентских полномочий Лукашенко истек, однако он не покинул должность.