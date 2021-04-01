Тихановская расставила точки над "і" насчет вопроса о Крыме

Оппозиционерка четко сказала, кому принадлежит Крым.
Лидер объединенной оппозиции Беларуси Светлана Тихановская заявила, что раньше говорила о принадлежности Крыма на дипломатическом языке.
Политик во время интервью Украинской правде четко ответила на вопрос: "Чей Крым?".
Тихановская сказала, что "Крым украинский".
По ее словам, она готова повторить это в Киеве. Политик добавила, что получала приглашение от Верховной Рады.
"Крым украинский... Когда говоришь неопределенно – это не значит, что ты ошибаешься, ты просто говоришь на дипломатическом языке. Сейчас я четко сказала…", – заявила оппозиционерка.
Напомним, в ноябре 2020 года Светлана Тихановская заявила, что Крым – территория Украины согласно международному праву, а на уточняющий вопрос, кому полуостров принадлежит фактически, ответила: "Имеем то, что имеем".
Что нужно знать о Светлане Тихановской – важные факты
В Беларуси в начале августа 2020 года начались выборы президента. Тогдашнему лидеру страны Александру Лукашенко приписали свыше 80% голосов избирателей.
Оппозиционные силы обвинили власти в масштабных фальсификациях, начались массовые протесты.
Силовики применили силу против мирных протестующих, были жертвы, пострадавшие и задержанным.
Светлана Тихановская участвовала в президентских выборах и якобы заняла второе место. Оппозиционерка активно выступала против Лукашенко, а потом была вынуждена выехать в Литву.
Ряд стран Запада и Украина осудили применение силы против участников акций протеста и не признали выборы в Беларуси. Срок действия президентских полномочий Лукашенко истек, однако он не покинул должность.
Незаконная аннексия Крыма
- В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ.
- Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.
- В частности страны-члены Евросоюза, США, Канада и Украина за оккупацию территории наказали РФ санкциями.