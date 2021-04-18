У Кравчука объяснили маневры боевиков "ДНР" в оккупированном Донецке

Российско-террористические войска пытаются оказать психологическое давление на Запад, считает Сергей Гармаш.
Военные маневры боевиков "ДНР" и действия, которые указывают на подготовку к обострению ситуации, являются инсценировкой для российских пропагандистских информационных ресурсов. Если последует провокация, то ее нужно будет ждать не из Донецка, а с менее густонаселенной территории. Об этом заявил представитель делегации Киева в ТКГ по Донбассу Сергей Гармаш.
В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что активизация боевиков в захваченном Донецке, где проводятся учения и мешками перекрывают входы и окна, указывает на создание картины для российских СМИ. Такие сведения подтверждает украинская разведка. Скорее всего, речь идет о попытке оказания давления на Запад.
"Уже было заявление нашей разведки, что это является скорее инсценировкой для российской пропаганды. Я действительно после этого позвонил своим знакомым в Донецк, пытался выяснить этот вопрос. По их мнению, это также не очень серьезно, скорее направлено на телевизионную картинку, на психологическое давление на наших партнеров", - считает Гармаш.Читайте такжеКравчук сделал резкий выпад в адрес России из-за Донбасса
Также он добавил, что если провокация со стороны России и боевиков все-таки произойдет, то вряд ли ее стоит ожидать из оккупированного Донецка.
"Скорее всего, она будет в других местах с менее густой заселенностью территории", - подчеркнул Сергей Гармаш.
Ситуация на Донбассе
- Замглавы АП РФ, куратор украинского направления в Кремле Дмитрий Козак 8 апреля пригрозил Украине "защитой Донбасса" в случае обострения вооруженной конфронтации в регионе. По его словам, такая ситуация может стать "началом конца" украинского государства.
- Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 9 апреля объявил о том, что Украина не готовит военной операции по деоккупации Донбасса. При этом украинские войска будут готовы противостоять провокациям противника.
- Президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров с французским главой государства Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что Путин отказался принимать участие в дискуссии по Донбассу, которая прошла 16 апреля.