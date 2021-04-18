У Кравчука объяснили маневры боевиков "ДНР" в оккупированном Донецке

Действия боевиков в Донецке являются инсценировкой для российской пропаганды - Гармаш / Радио Свобода

Военные маневры боевиков "ДНР" и действия, которые указывают на подготовку к обострению ситуации, являются инсценировкой для российских пропагандистских информационных ресурсов. Если последует провокация, то ее нужно будет ждать не из Донецка, а с менее густонаселенной территории. Об этом заявил представитель делегации Киева в ТКГ по Донбассу Сергей Гармаш.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что активизация боевиков в захваченном Донецке, где проводятся учения и мешками перекрывают входы и окна, указывает на создание картины для российских СМИ. Такие сведения подтверждает украинская разведка. Скорее всего, речь идет о попытке оказания давления на Запад.

"Уже было заявление нашей разведки, что это является скорее инсценировкой для российской пропаганды. Я действительно после этого позвонил своим знакомым в Донецк, пытался выяснить этот вопрос. По их мнению, это также не очень серьезно, скорее направлено на телевизионную картинку, на психологическое давление на наших партнеров", - считает Гармаш.Читайте такжеКравчук сделал резкий выпад в адрес России из-за Донбасса

Также он добавил, что если провокация со стороны России и боевиков все-таки произойдет, то вряд ли ее стоит ожидать из оккупированного Донецка.

"Скорее всего, она будет в других местах с менее густой заселенностью территории", - подчеркнул Сергей Гармаш.

Ситуация на Донбассе