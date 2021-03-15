У Зеленского поставили ультиматум РФ из-за мирного плана по Донбассу

Если Россия не согласится с мирным планом по ОРДЛО, мировое сообщество сделает соответствующие выводы, сказал Алексей Арестович.
Украина, Германия и Франция подготовили совместный план по мирному урегулированию российско-украинского конфликта на Донбассе. В том случае, если РФ не согласится с таким механизмом, Москву заставят выполнять свои обязательства в принудительном порядке, сказал в эфире телеканала Дом спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.
По его словам, России известно о мирном плане по разрешению вооруженного конфликта на востоке Украины, так как российское государство состоит в Нормандском формате. При этом Москва заявляет о том, что россиянам ничего не известно о данном механизме.
Впрочем, как утверждает Арестович, если россияне откажутся от реализации договоренностей, достигнутых в рамках Нормандского формата, ситуация претерпит очень серьезных изменений. Появятся основания говорить о принудительном выполнении Россией своих обязательств. Не исключено, что Москву могут ожидать новые санкции.Читайте такжеУ Путина заявили о влиянии на "ЛДНР" и сделали предупреждение Украине
"Тогда Франция, Германия, Украина и всё европейское сообщество, а возможно, и мировое сообщество, констатируют, что Россия отказывается имплементировать соглашения, достигнутые в Нормандском и Минском форматах. Это будет формальная декларация отказа. И тогда ситуация изменится радикально, можно будет говорить о принуждении России к выполнению своих международных обязательств", - подчеркнул Алексей Арестович.
Мирный план по Донбассу
- Глава Офиса президента Андрей Ермак 5 марта заявил, что Россия должна согласиться с мирным планом по Донбассу в том случае, если россияне настроены на урегулирование конфликта. Украина соблюдает перемирие в зоне вооруженной конфронтации, однако ВСУ дадут отпор противнику в случае провокаций.
- Советник главы ОП Алексей Арестович утверждал, что Германия и Франция представят мирный план по Донбассу до конца марта. Не исключен сценарий, при котором РФ откажется от мирного механизма и перейдет к эскалации конфликта.
- Председатель делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук говорил, что Россия уже ознакомлена с мирным планом по Донбассу. При этом в Москве предпочитают не комментировать эту информацию.