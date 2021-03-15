У Зеленского поставили ультиматум РФ из-за мирного плана по Донбассу

Запад может ввести новые санкции против РФ из-за ситуации на Донбассе - Арестович / УНИАН

Украина, Германия и Франция подготовили совместный план по мирному урегулированию российско-украинского конфликта на Донбассе. В том случае, если РФ не согласится с таким механизмом, Москву заставят выполнять свои обязательства в принудительном порядке, сказал в эфире телеканала Дом спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

По его словам, России известно о мирном плане по разрешению вооруженного конфликта на востоке Украины, так как российское государство состоит в Нормандском формате. При этом Москва заявляет о том, что россиянам ничего не известно о данном механизме.

Впрочем, как утверждает Арестович, если россияне откажутся от реализации договоренностей, достигнутых в рамках Нормандского формата, ситуация претерпит очень серьезных изменений. Появятся основания говорить о принудительном выполнении Россией своих обязательств. Не исключено, что Москву могут ожидать новые санкции.Читайте такжеУ Путина заявили о влиянии на "ЛДНР" и сделали предупреждение Украине

"Тогда Франция, Германия, Украина и всё европейское сообщество, а возможно, и мировое сообщество, констатируют, что Россия отказывается имплементировать соглашения, достигнутые в Нормандском и Минском форматах. Это будет формальная декларация отказа. И тогда ситуация изменится радикально, можно будет говорить о принуждении России к выполнению своих международных обязательств", - подчеркнул Алексей Арестович.

Мирный план по Донбассу