У Зеленского раскрыли детали удара по ОАСК с сокращением полномочий

Федор Вениславский оценил ситуацию вокруг ОАСК / УНИАН

Народный депутат от Слуги народа, представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский прокомментировал инициативу главы государства о реформе судебной системы, в частности, о сокращении полномочий Окружного административного суда Киева.

Как подчеркнул он в эфире канала Украина 24, действия президента полностью соответствуют Конституции.

Он отметил, что внесенные президентом на рассмотрение парламента законопроекты о внесении изменений в закон, касающийся судебной ветви власти, обязательно должны получить положительный вывод Высшего совета правосудия.

"Никаких вопросов к тому, каким образом судебная власть реагирует на такие изменения подсудности отдельных категорий дел, я думаю, не будет, как только будем иметь выводы Высшего совета правосудия", — сказал он.

Также Вениславский напомнил о недавних скандалах с решениями Киевского окружного административного суда.

"Если мы говорим о том, что изменяется подсудность отдельных категорий дел, тут как раз стоит вспомнить всю историю деятельности Окружного административного суда Киева, который на сегодняшний день имеет эксклюзивное право на рассмотрение таких споров, и видим, что его деятельность далеко не однозначно оценивается как политологами, юристами, так и обществом в целом. Подсудность меняется на более высокий уровень, на компетенцию Верховного суда, который подвергся качественному обновлению. Думаю, ситуативных, заказных решений от Верховного суда нужно ожидать в разы меньше", — сказал он.

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Скандал вокруг ОАСК:

Президент Владимир Зеленский предложит Верховной Раде поддержать три законопроекта для решения проблемных вопросов в судебной системе.

В случае принятия первого законопроекта, все судебные споры, в которых обжалуются акты центральных органов исполнительной власти, государственных регуляторов и любого другого субъекта властных полномочий, которые распространяются на всю территорию Украины, убираются из исключительной подсудности Окружного административного суда Киева и будут переданы Верховному суду как суду первой инстанции. Судом апелляционной инстанции в таких спорах будет Большая палата Верховного суда.

Такое урегулирование подсудности дел Верховному суду как суду первой инстанции сделает невозможным любые манипуляции с решениями субъектов властных полномочий, которые ранее могли провоцироваться через обжалования в ОАСК.

Как известно, ОАСК известен своими скандальными решениями и судьями: