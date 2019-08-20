Судья Вовк сложил полномочия главы Окружного админсуда Киева

20 августа 2019, 16:36

Кроме того, Павел Вовк заявил, что уходит в отпуск.

Павел Вовк
Павел Вовк собрался сосредоточиться на своей защите/ Фото oask gov ua

Глава Окружного административного суда города Киева Павел Вовк сложил свои полномочия главы ОАСК на время, пока идет расследование Генеральной прокуратуры.  Об этом он заявил во время на заседании Высшего совета правосудия. 

Вовк заявил, что добровольно сложил полномочия главы суда с 1 августа.

"С 1 августа, если я не ошибаюсь, я сложил полномочия председателя по собственному желанию... Учитывая сложившуюся ситуацию, я считаю, у меня нет времени выполнять эти функции. Я хочу сосредоточиться на вопросе защиты своей правовой позиции", - сказал судья.

Также он добавил, что уходит в отпуск после сложения полномочий.

Исполняющим обязанности главы суда назначен Владимир Келеберда. 

Напомним, 26 июля Национальное антикоррупционное бюро провело обыск в Окружном админсуде Киева, а позже слило в сеть записи разговоров судей ОАСК, которые фигурируют в деле о вмешательстве суда в работу других органов власти.

30 июля Генеральная прокуратура Украины вызвала для вручения подозрения главу Окружного административного суда города Киева Павла Вовка.

По версии следствия, председатель ОАСК Павел Вовк хотел избежать квалификационного оценивания. Для этого "начал создавать искусственные препятствия в деятельности отдельных членов ВККС". 

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Киев Окружной админсуд Павел Вовк новости Украины
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