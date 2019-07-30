Скандального главу Окружного админсуда Киева громогласно вызвали в ГПУ

Павла Вовка ждут в ГПУ 2 августа для вручения подозрения.
30 июля, в среду, Генеральная прокуратура Украины вызвала для вручения подозрения главу Окружного административного суда города Киева Павла Вовка.
По информации, Вовк обязан явится в Генпрокуратуру 2 августа в 14:00 для проведения процессуальных действий, предусмотренных ст. 278 УПК Украины (вручения письменного уведомления о подозрении) и следственных действий, предусмотренных ст. 224 УПК Украины (допроса в качестве подозреваемого), сказано в сообщении на сайте ведомства.
Напомним, 26 июля, в пятницу, Национальное антикоррупционное бюро слило в сеть записи разговоров судей Окружного административного суда Киева, которые фигурируют в деле о вмешательстве суда в работу других органов власти.
В НАБУ заявили, что записанные разговоры происходили между судьями ОАСК и другими лицами, которые причастны к преступлению.
Читайте такжеНАБУ нагрянуло с обыском в Окружной админсуд Киева из-за незаконного обогащения его главыОтметим, на записях, которые находятся на странице НАБУ в Youtube, по данным следствия, фигурируют такие лица: глава суда Павел Вовк, судьи Евгений Аблов, Богдан Санин, Игорь Погрибниченко, Алексей Огурцов, Павел Григорович, члены Высшей квалификационной комиссии судей Сергей Остапец и Николай Сирош, адвокат Александр Кротюк, нардеп Сергей Кивалов и его помощница Антонина Славицкая.
Вот несколько отрывков из записей:
Судья Келеберда: Читал письмо Щотки, конечно, с*ка, еврей.
Вовк: Чистый пид*рас, да?
Судья Келеберда Ага, Ага.
Вовк: Я счетаю, что надо болеть, то есть считать, что они нам разрешили, нельзя. Это они ловушку делают, чтобы потом..нагрянули с обысками в Окружной административный суд Киева.
В Бюро заявили, что санкционированные обыски осуществляют "в рамках расследования возможного совершения уголовных преступлений головой и отдельными судьями ОАСК". Другие подробности не уточняются.