У Зеленского раскрыли содержание седьмого пакета санкций против России

Андрей Ермак рассказал о новом пакете санкций / Офис президента

В Евросоюзе уже начали работать над седьмым пакетом санкций против России, сообщил в Telegram руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Седьмой пакет санкций против России - это наш приоритет. Как сообщил заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский, ЕС уже начал работу над ним", - написал Ермак.

По его словам, новые ограничения должны касаться российского газа и расширения списка банков, которые отключат от SWIFT, в частности - Газпромбанка.

Санкции против России

Напомним, 2 июня постоянные представители государств Европейского союза утвердили шестой пакет санкций против России.

При этом из списка ограничений убрали персональные санкции в отношении главы Русской православной церкви патриарха Кирилла.

Сообщается, что против Патриарха Кирилла санкции вводить не будут по просьбе Венгрии.

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