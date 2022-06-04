У Зеленского раскрыли содержание седьмого пакета санкций против России

Новые ограничения должны касаться российского газа и расширения списка банков, которые отключат от SWIFT, в частности - Газпромбанка.
В Евросоюзе уже начали работать над седьмым пакетом санкций против России, сообщил в Telegram руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
"Седьмой пакет санкций против России - это наш приоритет. Как сообщил заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский, ЕС уже начал работу над ним", - написал Ермак.
По его словам, новые ограничения должны касаться российского газа и расширения списка банков, которые отключат от SWIFT, в частности - Газпромбанка.
Санкции против России
Напомним, 2 июня постоянные представители государств Европейского союза утвердили шестой пакет санкций против России.
При этом из списка ограничений убрали персональные санкции в отношении главы Русской православной церкви патриарха Кирилла.
Сообщается, что против Патриарха Кирилла санкции вводить не будут по просьбе Венгрии.
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