У Зеленского рассказали, как намерены решать конфликт на Донбассе

Украина идет по плану мирного урегулирования конфликта на Донбассе - Ермак / УНИАН

У властей есть четкий и последовательный план урегулирования российско-украинского конфликта на Донбассе. Алгоритм предполагает наличие конкретных дат и пошагового выполнения всех договоренностей, которые были достигнуты в ходе саммита лидеров стран Нормандского формата в Париже, 19 декабря 2019 года.

Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, сообщает пресс-служба главы государства.

В понедельник, 14 сентября, Ермак во время встречи с послами стран Большой семерки выразил благодарность участникам объединения за поддержку страні и объявил о наличии у Украины плана по решению конфликта на Донбассе.

"Мы благодарны за вашу поддержку и хотим максимально прозрачно и подробно донести до вас позицию Украины и тот алгоритм, по которому мы идем к мирному урегулированию военного конфликта на Донбассе", – отметил чиновник.Читайте такжеКравчук "поставил крест" на соглашениях по Донбассу

Также он добавил, что у Зеленского намерены усилить коммуникацию с украинцами с целью более детального информирования граждан о переговорном процессе. Над этим вопросом будут работать все участники дискуссии, в том числе и делегаты Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.