У Зеленского рассказали, как намерены решать конфликт на Донбассе

В Офисе президента обещают объяснить украинцам детали плана действий.
У властей есть четкий и последовательный план урегулирования российско-украинского конфликта на Донбассе. Алгоритм предполагает наличие конкретных дат и пошагового выполнения всех договоренностей, которые были достигнуты в ходе саммита лидеров стран Нормандского формата в Париже, 19 декабря 2019 года.
Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, сообщает пресс-служба главы государства.
В понедельник, 14 сентября, Ермак во время встречи с послами стран Большой семерки выразил благодарность участникам объединения за поддержку страні и объявил о наличии у Украины плана по решению конфликта на Донбассе.
"Мы благодарны за вашу поддержку и хотим максимально прозрачно и подробно донести до вас позицию Украины и тот алгоритм, по которому мы идем к мирному урегулированию военного конфликта на Донбассе", – отметил чиновник.Читайте такжеКравчук "поставил крест" на соглашениях по Донбассу
Также он добавил, что у Зеленского намерены усилить коммуникацию с украинцами с целью более детального информирования граждан о переговорном процессе. Над этим вопросом будут работать все участники дискуссии, в том числе и делегаты Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.
- Напомним, в пятницу, 11 сентября, состоялись переговоры советников лидеров стран Нормандского формата. По словам Андрея Ермака, в рамках встречи Киев получил гарантии международной поддержки и достиг договоренности о допуске к пленным украинцам представителей международной миссии Красного креста.
- Ранее военный эксперт Олег Жданов заявил, что встреча лидеров стран Нормандского формата находится под вопросом. Причиной тому является ухудшение отношений России и Евросоюза после отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального.
- Тем временем замглавы АП РФ Дмитрий Козак, который участвует на уровне Нормандского формата в переговорах по урегулированию конфликта на Донбассе, рассказал, что Москва не видит оснований для проведения встречи в формате нормандской четверки.