Угроза распада фракции Зеленского: эксперт объяснил сценарий Банковой с заменой Разумкова

Дмитрий Разумков / УНИАН

Верховная Рада после увольнения Дмитрия Разумкова станет более управляемой с Банковой, ведь уволенный экс-спикер не считался с пожеланиями фракции и не подыгрывал президентской силе, стараясь быть спикером всего парламента.

Как рассказал в комментарии Главреду политолог Виталий Кулик, в нынешних условиях турборежима это не нравилось Банковой, поэтому его и отстранили.

Политолог также пояснил, что на Банковой вынашивают идею досрочных президентских выборов.

"А для этого надо выполнить ряд домашних заданий, в частности, внести изменения в Избирательный кодекс в части выборов президента и чтобы на время отсутствия главы государства его обязанности выполнял "удобный" политик", - говорит эксперт.

По его мнению, Руслан Стефанчук является именно таким, в отличие Разумкова: "А в случае, если Корниенко или Гетьманцев станет первым заместителем, то сумасшедший ксерокс заработает снова в нужном Банковой режиме".

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Эксперт считает, что распад фракции СН в краткосрочной перспективе маловероятен - наоборот, после отставки Разумкова она цементировалась и объединилась.

"И даже те, кто ранее выражал свое недовольство, вынуждены смириться с диктатом, но в этом случае депутаты теряют возможность реализации своих целей и превращаются в машину для голосования", - добавил Кулик.

Отставка Разумкова

30 сентября спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что депутаты Слуги народа пришли за подписными листами об отзыве его с поста председателя Верховной Рады. Соответствующее предложение подал председатель фракции СН Давид Арахамия.

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия объяснил, почему инициировал отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова. Одной из причин он назвал "холодную регламентную войну".

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что у партии Слуга народа миллион вопросов к Разумкову.

7 октября Дмитрия Разумкова отправили в отставку. За это решение проголосовали 284 нардепа.