Украина готова транспортировать объемы газа, превышающих мощность "СП-2" – Макогон ответил Путину

Директор "Оператора ГТС Украины" сделал важное заявление о действиях "Газпрома" / Униан

Украинская газотранспортная система готова наращивать объемы транзита газа из России в Европу. Вплоть до того, чтобы перекрыть мощности российских "потоков", заявил гендиректор ОГТС Украины Сергей Макогон.

В своем сообщении в фейсбуке Макогон раскритиковал манипуляции руководства РФ о якобы увеличении транзита через Украину в 2021 году. По его словам, "Газпром" не использует те мощности, которые уже оплачены, и его поведение заслуживает особого внимания Европы на фоне роста биржевых цен.

"Газпром" не использует даже те мощности, которые уже оплачены", – подчеркнул Макогон, добавив, что Украина готова транспортировать дополнительно значительные объемы газа, превышающие мощность "Северного потока 2".

Напомним, президент России Владимир Путин ранее заявил, что транзит газа через Украину в Европу может быть прекращено. По его словам, украинская ГТС якобы может "просто лопнуть" при увеличении давления и посему является ненадежной.

Транзит российского газа через Украину