Украина готова транспортировать объемы газа, превышающих мощность "СП-2" – Макогон ответил Путину

Заявления руководства РФ об увеличении транзита через Украину в 2021 году носят манипулятивный характер.
Украинская газотранспортная система готова наращивать объемы транзита газа из России в Европу. Вплоть до того, чтобы перекрыть мощности российских "потоков", заявил гендиректор ОГТС Украины Сергей Макогон.
В своем сообщении в фейсбуке Макогон раскритиковал манипуляции руководства РФ о якобы увеличении транзита через Украину в 2021 году. По его словам, "Газпром" не использует те мощности, которые уже оплачены, и его поведение заслуживает особого внимания Европы на фоне роста биржевых цен.
"Газпром" не использует даже те мощности, которые уже оплачены", – подчеркнул Макогон, добавив, что Украина готова транспортировать дополнительно значительные объемы газа, превышающие мощность "Северного потока 2".
Напомним, президент России Владимир Путин ранее заявил, что транзит газа через Украину в Европу может быть прекращено. По его словам, украинская ГТС якобы может "просто лопнуть" при увеличении давления и посему является ненадежной.
Транзит российского газа через Украину
- 30 декабря 2019 года Украина и Россия подписали контракт на транзит газа в Европу сроком на пять лет с возможностью пролонгации на десять лет.
- Документом предусмотрено бронирование "Газпромом" мощностей для транзита газа в объеме 65 млрд куб. м (178 млн куб. м / сутки) в 2020 году и по 40 млрд куб. м (110 млн куб. м / сутки) в 2021-2024 годах.
- В 2020 году транзит газа через украинскую газотранспортную систему сократился на 38% по сравнению с предыдущим годом - до 55,8 млрд кубометров. В 2019 транзит газа через Украину составил 89,6 млрд куб. м, в 2018 году - 86,8 млрд куб. м, а в 2017 году - 93,5 млрд куб. об.