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Украина изолируется от энергосистем России и Беларуси: Шмыгаль назвал сроки

28 января 2022, 14:41

Происходит работа по интеграции энергосистемы Украины с европейской системой ENTSO-E.

энергосистема
Украина изолируется от энергосистем России и Беларуси / Обозреватель

В феврале этого года Украина временно отсоединится от энергосистем России и Беларуси. Государство будет тестировать работу в изолированном режиме.

По данным УНИАН, об этом в Верховной Раде во время Часа вопросов к правительству заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, анонсировав тестовую работу энергосистемы в изолированном режиме во время прохождения зимних максимумов нагрузки.

"Предусмотрено проведение системных испытаний работы энергосистем Украины и Молдовы в составе единого блока регулирования в изолированном от синхронной зоны стран СНГ и Балтии режиме", - сказал премьер.

Кроме того, Шмыгаль подчеркнул, что на данное время идет активная работа по интеграции энергосистемы Украины с европейской системой ENTSO-E, которая другими словами звучит, как энергетический безвиз.

"Украина придерживается взятых на себя обязательств полной интеграции, которая даст Украине реальную энергонезависимость и возможность отделиться от энергосистем России и Белоруссии", - добавил он.

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Таким образом, по словам премьера, будет уменьшено влияние России на энергетику и безопасность Украины и Европы.

"Расширение синхронной зоны энергосистемы Европы:Расширение синхронной зоны энергосистемы континентальной Европы ENTSO-E за счет присоединения энергосистемы Украины является составляющей обеспечения интеграции рынка электроэнергии Украины во внутренний энергетический рынок Европейского Союза, который уже включает 41 системного оператора и 34 страны-участницы", - подчеркнул чиновник, акцентировав внимание на том, что таким образом существенно повысится стабильность и безопасность энергоснабжения в Центрально-Восточной Европе.

Напомним, Укрэнерго 25 января активировала аварийную помощь украинской энергосистеме из Беларуси.

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