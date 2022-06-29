Украина подписала "транспортный безвиз" с ЕС: что это значит

Украина подписала "транспортный безвиз" с Европой / УНИАН

В среду, 29 июня, Украина и ЕС подписали соглашение о грузовых перевозках автомобильным транспортом, которое отменяет разрешения для украинских перевозчиков, сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

Подписанное соглашение отменяет необходимость получения перевозчиками соответствующих разрешений для осуществления двусторонних и транзитных перевозок в государства ЕС. Это позволяет избежать остановки экспорта украинской продукции через автомобильные пункты пропуска.

Также соглашением предусматриваются меры по упрощению признания водительских документов. Отныне Украина и ЕС освобождают владельцев удостоверений водителей, выданных одной из сторон, от требования иметь международное водительское удостоверение.

Срок соглашения составляет 1 год с возможностью пролонгации, а временно вступает в силу уже с сегодняшнего дня. На постоянной основе соглашение заработает после завершения всех ратификационных процедур.

"Сегодня мы сделали еще один шаг к фактическому членству в Евросоюзе", - сказал министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Это уже третий за последний год "безвиз" для Украины с ЕС после авиационного и энергетического, отметил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Даже несмотря на войну и попытки России остановить движение нашего государства в Европу, интеграция Украины во внутренний европейский рынок продвигается сверхбыстрыми темпами", - подчеркнул глава правительства.

Напомним, 23 июня Украина получила статус кандидата в члены Европейского Союза. Европейский совет поддержал предоставление Украине такого статуса.

Президент Владимир Зеленский после этого отметил, что Украина ждала статус кандидата на вступление в Европейский Союз 120 дней и 30 лет.

"Официально признано: Украина – не мостик, не подушка между Западом и РФ, не буфер между Европой и Азией, не сфера влияния, не "серая" зона, не транзитная территория. Не пограничье между орками и эльфами. Украина – это будущий равный партнер для минимум 27 стран ЕС", – заявил чуть позднее украинский лидер.

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