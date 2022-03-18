Украина призвала внести Россию в черный список FATF / Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал исключить Россию за ее варварские преступления из всех цивилизованных организаций. Глава МИД также предложил внести Москву в черный список FATF.

"Поскольку Россия совершает в Украине все новые и новые варварские злодеяния, ее необходимо исключить из всех цивилизованных организаций и площадок", - написал Кулеба в Twitter.

Министр также призывал все государства-члены FATF (Financial Action Task Force) безотлагательно исключить Россию из консорциума и внести ее в черный список организации.

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Financial Action Task Force - межправительственная организация. Разрабатывает мировые стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

Ранее советник министра внутренних дел Вадим Денисенко рассказал, что украинские средства противовоздушной обороны ежедневно сбивают по несколько воздушных суден. ПВО могут сбивать цели на высоте 5 тысяч километров, системы работают эффективно.

Чиновник акцентировал внимание на том, что Россия за 21 день российско-украинского военного конфликта уже потеряла треть своих боевых самолетов.

Напомним, в ночь на 16 марта ВСУ провели военную операцию под Киевом, в ходе которой удалось ликвидировать большое количество техники оккупантов РФ и живой силы.