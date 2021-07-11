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Украина выполнила все требования для вступления в НАТО, нужды в ПДЧ нет - Волкер

11 июля 2021, 11:41

Страны-члены НАТО, по мнению бывшего спецпредставителя Госдепа США в Украине, используют ПДЧ для Украины скорее как препятствие.

Волкер
Волкер заявил, что Украина выполнила все требования для вступления в НАТО / Reuters

План действий по членству в НАТО (ПДЧ) Украине не принесет пользы, так как страна уже достигла всех требований для вступления в Альянс, заявил бывший спецпредставитель Госдепа США в Украине и дипломат Курт Волкер.

В интервью изданию "НВ" Волкер объяснил, что план действий по членству был создан для того, чтобы помочь другим странам достичь готовности к вступлению в НАТО.

В этот план входит: национальные планы по приближению к стандартам НАТО, программы обменов, тренинги и подготовки военных. Их всех Украина уже выполнила, поэтому нужды в ПДЧ нет.

Страны-члены НАТО, по мнению бывшего спецпредставителя Госдепа США в Украине, используют ПДЧ для Украины скорее как препятствие.

"Что бы я хотел видеть, так это то, что США и другие страны-участницы Альянса определили, каким должен быть дальнейший путь в НАТО для Украины, вместо того, чтобы обсуждать, нужен ПДЧ или нет", — утверждает Волкер.

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Он добавил, что в 1999 году он был одним из тех, кто работал над черновым вариантом документа ПДЧ. Из-за этого у него особое мнение на этот счет.

Интеграция Украины в НАТО

7 июня в Североатлантическом альянсе сказали, что Украине и Грузии не предоставят ПДЧ в НАТО на саммите в Брюсселе. На данный момент среди стран-участниц Альянса нет консенсуса по этому вопросу.

14 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Байден должен четко ответить на вопрос, видят ли на Западе Украину в НАТО, и когда Киев получит ПДЧ.

После саммита Североатлантического альянса, который прошел 14 июня, в НАТО сказали, что Украина интегрируется в блок безопасности Запада на основании ПДЧ. Однако когда конкретно Киеву предоставят такой план, в организации не уточнили.

Подробнее о шансах Украины вступить в НАТО можете узнать в сюжете ТСН:

Президент США Джо Байден сказал, что Украина на данный момент не готова к вступлению в НАТО. Главным камнем преткновения американский президент назвал коррупцию.

НАТО Курт Волкер новости Украины
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