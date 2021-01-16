Украина знала об угрозе аннексии Крыма в 2009 году: в Кабмине раскрыли детали

По словам Юлии Лапутиной, Россия пыталась усилить свое влияние в Украине при Ющенко и Януковиче.
Контрразведка Украины получила информацию об угрозе оккупации Крыма еще в 2008-2009 годах. Были разработаны механизмы нейтрализации действий России, однако рабочую группу ликвидировали после того, как внешнеполитический вектор страны был развернут в сторону Москвы.
Как рассказала министр по делам ветеранов, генерал-майор СБУ Юлия Лапутина в интервью Радио Свобода, Россия осуществляла попытки взять под контроль Крым еще во времена бывшего руководителя АР Юрия Мешкова, однако тогда россиянам сделать это не удалось.
"Была попытка отделения Крыма, "мешковщины" и так далее. Но потом, когда блицкриг не удался, Россия начала применять разные, как сейчас говорят, гибридные методы", - отметила она.
Министр утверждает, что позже РФ работала над достижением своих целей в финансовом поле, выводя активы крымских предприятий на территорию своего государства. Действия происходили на фоне сращивания криминала с местными властями.
Тогда в СБУ создали специальную группу, которая работала над отражением российской угрозы украинскому суверенитету. Контрразведка во времена правления Ющенко, а позже и Януковича, докладывала о попытках РФ усилить влияние в Украине.Читайте также"Ослабление санкций против России": в Британии сделали заявление по ситуации с Крымом
По ее словам, в одном из документов, который был подготовлен ориентировочно в 2008-2009 годах, описывалась угроза отделения Крыма от материковой Украины. Разрабатывались механизмы нейтрализации опасности.
"И первым выводом нашей работы оперативной и аналитической было то, что существует реальная угроза отделения Крыма... Мы даже разработали предложения, каким образом нейтрализовать эти действия российских спецслужб", - добавила Лапутина, подчеркнув, что группа прекратила существование после смены государством внешнеполитического вектора.
Крым новости
- Министр по вопросам оккупированных территорий Алексей Резников 22 декабря заявил, что Украина не будет ждать, пока россияне уйдут из Крыма и Донбасса, поэтому уже начинает первичные мероприятия по вопросам деоккупации.
- Председатель Меджлиса Крымскотатарского народа Рефат Чубаров полагает, что Киев в вопросе деоккупации Крыма должен сосредоточить свои усилия над работой в рамках Крымской платформы. Переговорная площадка должна привести Украину к успеху.
- Глава делегации Киева в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук 14 января сказал, что Россию нужно привлечь к ответственности за аннексию Крыма, которую не признает Украина и международное сообщество. Украинская сторона может пойти на определенные компромиссы, однако не позволит россиянам разговаривать с собой с позиции силы.