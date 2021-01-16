Украина знала об угрозе аннексии Крыма в 2009 году: в Кабмине раскрыли детали

Россия пыталась отделить от Украины Крым еще в 1990-х, но после провала перешла к гибридным методам - Лапутина / Скриншот YouTube

Контрразведка Украины получила информацию об угрозе оккупации Крыма еще в 2008-2009 годах. Были разработаны механизмы нейтрализации действий России, однако рабочую группу ликвидировали после того, как внешнеполитический вектор страны был развернут в сторону Москвы.

Как рассказала министр по делам ветеранов, генерал-майор СБУ Юлия Лапутина в интервью Радио Свобода, Россия осуществляла попытки взять под контроль Крым еще во времена бывшего руководителя АР Юрия Мешкова, однако тогда россиянам сделать это не удалось.

"Была попытка отделения Крыма, "мешковщины" и так далее. Но потом, когда блицкриг не удался, Россия начала применять разные, как сейчас говорят, гибридные методы", - отметила она.

Министр утверждает, что позже РФ работала над достижением своих целей в финансовом поле, выводя активы крымских предприятий на территорию своего государства. Действия происходили на фоне сращивания криминала с местными властями.

Тогда в СБУ создали специальную группу, которая работала над отражением российской угрозы украинскому суверенитету. Контрразведка во времена правления Ющенко, а позже и Януковича, докладывала о попытках РФ усилить влияние в Украине.Читайте также"Ослабление санкций против России": в Британии сделали заявление по ситуации с Крымом

По ее словам, в одном из документов, который был подготовлен ориентировочно в 2008-2009 годах, описывалась угроза отделения Крыма от материковой Украины. Разрабатывались механизмы нейтрализации опасности.

"И первым выводом нашей работы оперативной и аналитической было то, что существует реальная угроза отделения Крыма... Мы даже разработали предложения, каким образом нейтрализовать эти действия российских спецслужб", - добавила Лапутина, подчеркнув, что группа прекратила существование после смены государством внешнеполитического вектора.

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