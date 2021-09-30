Украине не грозит потеря безвиза с ЕС, но у Киева проблемы: СМИ узнали детали громкого документа

В Евросоюзе не планируют отменять безвизовый режим с Украиной / УНИАН

В документе с отзывами государств ЕС по отчету Еврокомиссии о соблюдении правил безвизового режима нет никаких требований по поводу отмены безвиза для Украины и других стран. Бельгия, Чехия и Германия вспомнили об украинских мигрантов, а в Евросоюзе действительно думают над тем, как решать проблемы с мигрантами. Однако документ не содержит каких-либо проектов решений.

Как сообщает Европейская правда, в документе на 16 страниц, в котором содержатся отзывы стран Евросоюза по отчету Еврокомиссии о приостановлении безвизового режима, нет никаких проектов решений. Документ является рабочей перепиской, которую могли отправить узкой группе дипломатов. Требования по отмене безвизового режима для Украины или других стран там нет.

Инициатором документа стала Словения

В Евросоюзе на самом деле обсуждают инициативы по ситуации с нелегальной миграцией, которая временами становится проблемой.

"Впрочем, он (документ, - ред.) действительно оговаривает возможную стратегию действий ЕС на предстоящие годы и подчеркивает проблемы с миграцией, которые порой нарастают", - отмечают журналисты.

Указывается, что документ инициировала Словения – государство-председатель в Совете ЕС до конца текущего года. Любляна попросила европейские страны вспомнить о самых проблемных странах, с которыми установлен безвизовый режим, и спросила о том, какие меры можно было бы применить к тем государствам, которые постоянно не выполняют рекомендации.

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На запрос Словении ответили 7 стран Евросоюза – Австрия, Бельгия, Чехия, Франция, Германия, Италия и Словакия. Представители Братиславы заявили, что у них нет претензий к соседям ЕС по миграционным вопросам. Ряд других стран заявили об определенных проблемных моментах. Однако все они поддержали выводы отчета Еврокомиссии о том, что безвизовый режим для третьих стран, включая Украину, должен быть сохранен.

"Одна из них, Словакия, заявила, что не имеет претензий ни к одной из стран-соседей Евросоюза по миграционным вопросам, другие отметили определенные проблемы. Однако все без исключения государства, позиция которых процитирована, заявили о поддержке выводов отчета ЕК, выступающего за сохранение безвиза для всех государств под мониторингом в рамках данного механизма, включая Украину", - отмечается в статье.

Какие страны вспомнили об Украине

Государства Евросоюза – Бельгия, Чехия и Германия – вспомнили о ситуации с украинскими мигрантами.

Германия

Берлин привел данные, согласно которым показатели для Украины являются умеренными и не превышают установленный законами Евросоюза критический уровень. Что касается заявлений об убежище, их стало существенно меньше, что свидетельствует о позитивной тенденции. У немецкой стороны нет претензий к украинцам.

Чехия

Больше всего вопросов по ситуации с мигрантами к Украине появилось от Праги. Чехия популярна для украинских нелегальных трудовых мигрантов, в а в прошлом году ситуация стала еще более острой. В 2020 году там задержали 3242 нелегальных украинских работника, тогда как годом ранее – 1504. В 2021 году и вовсе задержали в 4 раза больше трудовых мигрантов, чем годом ранее.Читайте такжеУкраине грозят отменой безвиза с Евросоюзом: эксперт раскрыл сценарий для заробитчан

Впрочем, несмотря на претензии, Чехия, хотя и может применить такой механизм в правовом поле, не выступает с инициативой о пересмотре безвиза для Украины. Прага винит в этой ситуации не Киев, а пандемию COVID-19.

Бельгия

Бельгийские власти не говорят о цифрах миграционных показателей, однако сказали о том, что за миграцией с территории Украины следует наблюдать. В Брюсселе напомнили Киеву о невыполнении политических условий обеспечения безвизового режима с ЕС.

Речь идет о том, что в 2017 году Европа подтвердила отмену визового режима с Украиной вопреки несоответствию государства антикоррупционным индикаторам ЕС. Теперь бельгийцы предлагают напоминать Киеву о выполнении этого требования.

Однако из объяснений Бельгии следует, что Брюссель не настаивает на отмене безвизового режима Украины с ЕС.

Что это значит для Украины

В материале подчеркивается, что сейчас безвизовому режиму Украины с Евросоюзом ничего не угрожает. Проблемы могут появится в случае отката реформ, связанных с планом действий относительно визовой либерализации, однако оснований для того нет.Читайте такжеМорковка для лошади: почему Украине намекают на отмену безвиза с ЕС

Но угрозы, по мнению журналистов, все равно присутствуют – в ежегодном отчете Еврокомиссии по вопросу механизму приостановки безвиза появились странные требования к Украине. Одно из них – требование от Киева привести свою визовую политику в соответствие с европейской. Исходя из этого, от Киева могут потребовать, к примеру, ввести визовый режим с Турцией или другими дружественными странами.

Безвизовый режим Украины со странами ЕС

В среду, 29 сентября, Радио Свобода опубликовала материал, в котором говорилось о том, что во внутреннем документе Еврокомиссии говорится о жалобе Франции, Италии и Германии на проблемы со злоупотреблением безвизовым режимом, в том числе, и гражданами Украины. Якобы Берлин, Париж и Рим призвали рассмотреть возможность отмены безвиза со странами, граждане которых под видом туристов отправляются в ЕС с целью незаконного проживания в Европе.

Позже в МИД Украины заявили, что в Киеве не получали каких-либо сигналов от Еврокомиссии по вопросу отмены безвизового режима с Евросоюзом.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер назвал информацию о ситуации с якобы отменой безвиза ЕС с Украиной фейком.