УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Украине не грозит потеря безвиза с ЕС, но у Киева проблемы: СМИ узнали детали громкого документа

30 сентября 2021, 17:25
Прослушать новость
Остановить

В Евросоюзе обсуждают план действий по решению проблемы с нелегальной миграцией.

Евросоюз
В Евросоюзе не планируют отменять безвизовый режим с Украиной / УНИАН

В документе с отзывами государств ЕС по отчету Еврокомиссии о соблюдении правил безвизового режима нет никаких требований по поводу отмены безвиза для Украины и других стран. Бельгия, Чехия и Германия вспомнили об украинских мигрантов, а в Евросоюзе действительно думают над тем, как решать проблемы с мигрантами. Однако документ не содержит каких-либо проектов решений.

Как сообщает Европейская правда, в документе на 16 страниц, в котором содержатся отзывы стран Евросоюза по отчету Еврокомиссии о приостановлении безвизового режима, нет никаких проектов решений. Документ является рабочей перепиской, которую могли отправить узкой группе дипломатов. Требования по отмене безвизового режима для Украины или других стран там нет.

Инициатором документа стала Словения

В Евросоюзе на самом деле обсуждают инициативы по ситуации с нелегальной миграцией, которая временами становится проблемой.

"Впрочем, он (документ, - ред.) действительно оговаривает возможную стратегию действий ЕС на предстоящие годы и подчеркивает проблемы с миграцией, которые порой нарастают", - отмечают журналисты.

Указывается, что документ инициировала Словения – государство-председатель в Совете ЕС до конца текущего года. Любляна попросила европейские страны вспомнить о самых проблемных странах, с которыми установлен безвизовый режим, и спросила о том, какие меры можно было бы применить к тем государствам, которые постоянно не выполняют рекомендации.

Реклама

На запрос Словении ответили 7 стран Евросоюза – Австрия, Бельгия, Чехия, Франция, Германия, Италия и Словакия. Представители Братиславы заявили, что у них нет претензий к соседям ЕС по миграционным вопросам. Ряд других стран заявили об определенных проблемных моментах. Однако все они поддержали выводы отчета Еврокомиссии о том, что безвизовый режим для третьих стран, включая Украину, должен быть сохранен.

"Одна из них, Словакия, заявила, что не имеет претензий ни к одной из стран-соседей Евросоюза по миграционным вопросам, другие отметили определенные проблемы. Однако все без исключения государства, позиция которых процитирована, заявили о поддержке выводов отчета ЕК, выступающего за сохранение безвиза для всех государств под мониторингом в рамках данного механизма, включая Украину", - отмечается в статье.

Какие страны вспомнили об Украине

Государства Евросоюза – Бельгия, Чехия и Германия – вспомнили о ситуации с украинскими мигрантами.

Германия

Берлин привел данные, согласно которым показатели для Украины являются умеренными и не превышают установленный законами Евросоюза критический уровень. Что касается заявлений об убежище, их стало существенно меньше, что свидетельствует о позитивной тенденции. У немецкой стороны нет претензий к украинцам.

Чехия

Больше всего вопросов по ситуации с мигрантами к Украине появилось от Праги. Чехия популярна для украинских нелегальных трудовых мигрантов, в а в прошлом году ситуация стала еще более острой. В 2020 году там задержали 3242 нелегальных украинских работника, тогда как годом ранее – 1504. В 2021 году и вовсе задержали в 4 раза больше трудовых мигрантов, чем годом ранее.Читайте такжеУкраине грозят отменой безвиза с Евросоюзом: эксперт раскрыл сценарий для заробитчан

Впрочем, несмотря на претензии, Чехия, хотя и может применить такой механизм в правовом поле, не выступает с инициативой о пересмотре безвиза для Украины. Прага винит в этой ситуации не Киев, а пандемию COVID-19.

Бельгия

Бельгийские власти не говорят о цифрах миграционных показателей, однако сказали о том, что за миграцией с территории Украины следует наблюдать. В Брюсселе напомнили Киеву о невыполнении политических условий обеспечения безвизового режима с ЕС.

Речь идет о том, что в 2017 году Европа подтвердила отмену визового режима с Украиной вопреки несоответствию государства антикоррупционным индикаторам ЕС. Теперь бельгийцы предлагают напоминать Киеву о выполнении этого требования.

Однако из объяснений Бельгии следует, что Брюссель не настаивает на отмене безвизового режима Украины с ЕС.

Что это значит для Украины

В материале подчеркивается, что сейчас безвизовому режиму Украины с Евросоюзом ничего не угрожает. Проблемы могут появится в случае отката реформ, связанных с планом действий относительно визовой либерализации, однако оснований для того нет.Читайте такжеМорковка для лошади: почему Украине намекают на отмену безвиза с ЕС

Но угрозы, по мнению журналистов, все равно присутствуют – в ежегодном отчете Еврокомиссии по вопросу механизму приостановки безвиза появились странные требования к Украине. Одно из них – требование от Киева привести свою визовую политику в соответствие с европейской. Исходя из этого, от Киева могут потребовать, к примеру, ввести визовый режим с Турцией или другими дружественными странами.

Безвизовый режим Украины со странами ЕС

В среду, 29 сентября, Радио Свобода опубликовала материал, в котором говорилось о том, что во внутреннем документе Еврокомиссии говорится о жалобе Франции, Италии и Германии на проблемы со злоупотреблением безвизовым режимом, в том числе, и гражданами Украины. Якобы Берлин, Париж и Рим призвали рассмотреть возможность отмены безвиза со странами, граждане которых под видом туристов отправляются в ЕС с целью незаконного проживания в Европе.

Позже в МИД Украины заявили, что в Киеве не получали каких-либо сигналов от Еврокомиссии по вопросу отмены безвизового режима с Евросоюзом.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер назвал информацию о ситуации с якобы отменой безвиза ЕС с Украиной фейком.

viber
Евросоюз безвиз новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Украине не грозит потеря безвиза с ЕС, но у Киева проблемы: СМИ узнали детали громкого документа». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Врач назвал самую опасную консервацию для организмаВрач назвал самую опасную консервацию для организма Приметы на 29 сентября: что нельзя делать в день ЛюдмилыПриметы на 29 сентября: что нельзя делать в день Людмилы В октябре курс доллара побьет рекорд - прогноз экспертаВ октябре курс доллара побьет рекорд - прогноз эксперта Поддерживал протесты: что известно об убившем сотрудника КГБ айтишнике Андрее ЗельцереПоддерживал протесты: что известно об убившем сотрудника КГБ айтишнике Андрее Зельцере Диетолог рассказала, какой из осенних фруктов самый полезный для телаДиетолог рассказала, какой из осенних фруктов самый полезный для тела

Последние новости

17:25

Украине не грозит потеря безвиза с ЕС, но у Киева проблемы: СМИ узнали детали громкого документа

17:24

Какие вакцины защищают от тяжелого течения COVID-19: в Минздраве дали ответ

17:14

Магнитные бури в октябре 2021: месяц начнется с атаки в 5 баллов Видео

17:07

Поздравления с днем свадьбы: в прозе, своими словами и в стихах – душевные пожелания молодоженам

17:06

Можно ли получить субсидии с долгами за ЖКХ: в Кабмине ответили

Реклама
16:46

Дмитрий Разумков рассказал, почему в "Слуге народа" потребовали его отставки Видео

16:37

Гороскоп на октябрь-2021: Стрельца ждет полоса везения, а Козерога – бесконечная борьба Видео

16:17

В Одессе женщина с бандитами похитила сожителя-грека и отобрала у него деньги и квартиры Видео

16:04

Приметы на 1 октября: что нельзя делать и как не попасть в беду Видео

15:57

Как вывести из организма мочевую кислоту: эффективные народные средства и диета

15:28

Перекрыла движение: в Одессе пассажирам трамвая пришлось носить полицейскую машину Видео

15:26

Удар по Газпрому и шанс на вступление в ЕС: Кулеба заявил о прорыве из-за поставок водорода в Европу

15:17

"Я депутатский сынок, а Настя – проститутка": Потап рассказал, что о них с Каменских говорили люди

15:00

Гороскоп на 1 октября 2021 для всех знаков Зодиака: риск ограбления, болезнь и разочарование в любви

14:35

11 тысяч долларов за бесплатную операцию: хирург в Одессе наживался на больных

14:35

Тарифы в Украине не взлетят: Зеленский объявил о сделке Кабмина, Нафтогаза и местных властей Видео

14:18

Машину разорвало на две части: в ужасном ДТП в Польше погибли украинцы Фото

14:07

Когда Покров Пресвятой Богородицы 2021: значение праздника, традиции, запреты и магия дня

13:50

День ангела в октябре 2021 по церковному календарю: кто отмечает именины

13:45

"Укрнафта" увеличивает добычу на своих месторождениях

Реклама
13:43

"Не тот уже Брюссель": Кулеба призвал реально оценивать возможность Украины вступить в ЕС Видео

13:30

"Номерок блатной - два нуля и семерочка": рецензия на фильм "Не время умирать"

13:13

Шантаж Газпрома из-за СП-2 и ПХГ на минимуме: цена на газ в Европе побила новый рекорд Видео

13:12

Лукашенко окончательно превратился в сторожевого пса Кремля мнение

13:08

Бывший президент Франции Саркози получил реальный срок

13:00

Себестоимость газа отечественной добычи составляет 2,5 гривны за кубометр – эксперт

12:53

Оператор ГТС зарабатывает на несуществующей услуге балансировки рынка - эксперт

12:44

"Новая Холостячка?": певица Jerry Heil заинтриговала поклонников загадочным видео со съемок шоу

12:43

"Большая стройка" в 2022 году возведет масштабный хирургический комплекс в Северодонецке

12:37

Изменения для водителей с 1 октября: в МВД напомнили украинцам

12:22

Попала в больницу со 100% поражения легких: в Харькове жертвой COVID-19 стала роженица Видео

11:58

В Одессе подростки забросали камнями и жестоко избили самокатом случайного прохожего Видео

11:52

Одесский депутат предложил выдавать "паспорта неграждан" всем поклонникам РФ Видео

11:31

Значение имени Илья: судьба, характер, когда день ангела Ильи

11:30

В Украину вернется лето: астролог рассказал о погоде в октябре-2021

11:19

"Слуги народа" пришли к Разумкову за подписными листами об отставке Видео

11:17

Календарь магнитных бурь в октябре 2021: самые опасные дни Видео

11:11

Гордон пообещал "больно ударить" адвоката Порошенко

10:59

"Битва за трусы": в Днепре покупатели штурмом взяли магазин секонд-хенда Видео

10:08

Хотел просто утихомирить, но убил: подробности смертельной драки на АЗС в Киеве Видео

Реклама
10:03

В Киеве пьяная парочка устроила жестокую драку на Крещатике Видео

09:59

"Нечем дышать": известная актриса возмутилась "сервисом" от "Укрзализныци" и показала фото Фото

09:29

Университет Метинвест Политехника начнет работу в сентябре 2022 года: вуз получил лицензию МОН

09:09

Новолуние в октябре 2021: что нельзя делать, и как привлечь благополучие

09:07

"Создавала волнение": киевлянин проехал через полгорода, чтобы спилить букву "Т" со знака "Троещина" Видео

08:56

В Карпатах перевернулся автобус с туристами

08:50

Гороскоп на 30 сентября для всех знаков Зодиака: ревность, прибыль или смена места работы Видео

08:30

Игнорирующих обязанность вакцинироваться от COVID-19 работников будут отстранять – Минздрав Видео

08:17

Число выявленных больных COVID-19 за сутки подскочило до почти 12 тысяч - свежие данные Минздрава Видео

07:50

Стало известно, какая погода будет в Украине в последний день сентября (карта)

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять