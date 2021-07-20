Украине с Россией не по пути: Кулеба объяснил, почему мы больше не "единый народ" / УНИАН

Украине с Россией больше не по пути, заявил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он отметил, что наше будущее с Европейским Союзом.

В своем видео, опубликованном в Facebook по итогам вчерашнего визита президента Владимира Зеленского в Грузию, Кулеба отметил, что если Украина, Грузия и Молдова не объединят свои усилия в Черном море, то Россия превратит его в свое внутреннее "озеро".

Также он считает, что без членства наших трех стран в Европейском Союзе, обеспечить полноценную безопасность Европы будет невозможно.

"Ассоциированное трио – это, по сути, отрезание трех наших стран от "русского мира", от концепций "единого народа". Возможно у нас и было действительно общее прошлое с Российской Федерацией, но общее будущее у нас будет с другими – не с Россией", - отметил Кулеба.

По его словам, России больше нельзя верить.

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"К сожалению, Россия себя дискредитировала, и мы не можем ей верить. Мы должны с ней строить отношения, потому что она остается политической реальностью, мы должны заботиться о своей безопасности, но будущее Украины, Молдовы и Грузии находится в Европе", – сказал Кулеба.

Вступление Украины в Евросоюз

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 19 июля, в ходе конференции в Батуми сказал, что Украина работает над тем, чтобы государство присоединилось к ЕС, однако российская агрессия блокирует такие устремления. При этом он призвал Европу проявить решительность в вопросах будущего евроинтеграции Украины, Грузии и Молдовы. Гарант напомнил, что страны потеряли часть своей территории из-за своего геополитического выбора.

Украина, Грузия и Молдова по итогам саммита в Батуми подписали общую декларацию, в которой указано, что государства рассматривают возможность подачи заявок на вступление в Евросоюз на основании статьи 49 Договора о ЕС.

Также Зеленский заявил, что если Европейский Союз не продемонстрирует серьезного отношения к планам Украины, а также Грузии и Молдовы по евроинтеграции, то Россия покажет свою военную силу у границ трех государств. В таком случае опасность будет угрожать уже всей Европе.