Битва с Россией и колебания Брюсселя: Зеленский призвал ЕС принять решение по евроинтеграции Украины

ЕС должен сделать свой выбор по Украине, Киеву не нужны саммиты ради саммитов - Зеленский / president.gov.ua

Агрессия России и оккупация украинских территорий направлены на блокаду пути Украины по вступлению в Европейский Союз, однако Киев делает все для европейской интеграции страны. В декабре состоится новый саммит Восточного партнерства, на котором Евросоюз должен четко продемонстрировать свое отношение к потенциальному вступлению украинского государства в наднациональное объединение. Брюсселю следует предоставить Украине, Грузии и Молдове четкие перспективы интеграции в ЕС. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

В ходе международной конференции в Батуми украинский глава государства поблагодарил Евросоюз за поддержку Киева на пути европейской интеграции, которой мешает агрессия со стороны России.

"К сожалению, продолжающаяся агрессия РФ, гибридные атаки, оккупация, направлены на то, чтобы тормозить наше движение к этой интеграции", - отметил гарант.Читайте такжеТуристы из Украины снова поедут в Европу: Евросоюз принял решение об открытии границ

По его словам, теперь в ЕС должны четко сформулировать стратегическую позицию по вопросам целей Восточного партнерства, чтобы формат стал конкретным и живым. Нужно не просто провести саммит, а разработать стратегическое видение сотрудничества Евросоюза со странами-партнерами.

"В декабре должен состояться очередной саммит "Восточного партнерства". Это очень важно, но отсутствие со стороны ЕС стратегического видения целей "Восточного партнерства" делает этот формат не таким предметным и полуживым. Нам не нужно саммит ради саммита, у нас гибнут люди, у нас война. Нам нужно политическое наполнение и геополитическое видение будущего этой инициативы, иначе не поняла целесообразность вообще. Следующий саммит должен показать четкое видение отношений с ближайшими партнерами со стороны ЕС, поэтому будем поддерживать эту инициативу ровно столько, насколько она будет способствовать реализации наших европейских устремлений", - отметил Зеленский.

Кроме того, глава украинского государства акцентировал внимание на том, что Украина, Грузия и Молдова потеряли свои территории из-за выбора в сторону Европы. Страны должны получить перспективы присоединения к ЕС и имеют право на европейское будущее.

"Мы хотим, чтобы территория Евросоюза стала больше и из-за этого выбора территории трех наших стран, к сожалению, стали меньше. Доказательством того, что нашим странам есть место в европейском будущем, на мой взгляд, может стать предоставление Украине, Грузии, Молдове европейских перспектив, как государствам, которые разделяют общие ценности", - сказал Зеленский, подчеркнув, что восстановление территориальной целостности государств зависит от действий Европы.

Вступление Украины в ЕС