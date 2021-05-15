Зеленский сделал заявление о Евросоюзе и дал обещание украинцам

Украина обязательно вступит в Евросоюз - Зеленский / president.gov.ua

Украина является центром и сердцем Европы. Свой выбор на пути к европейской интеграции украинское государство сделало на Майдане и продолжает отстаивать независимость своей страны. Киев защищает восточную границу Европы и обязательно присоединится к Евросоюзу. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

"Украина – это Европа. И мы – европейцы. Мы – центр и сердце Европы. По географии, духу, ценностям и стремлениям. Мы доказали это на Майдане и доказываем каждый день, меняя наше государство, строя независимость и наше будущее, защищая восточную границу Европы. Украина обязательно будет в ЕС", - написал глава государства на своей странице в микроблоге Twitter в День Европы, который отмечается в Украине каждый год в третью субботу мая.

День Европы

Украина отмечает День Европы в честь общих ценностей и истории всех наций европейского континента. Согласно указу главы государства, День Европы празднуют в Украине ежегодно с 2003 года каждую третью субботу мая, в странах ЕС этот день отмечают 9 мая.

Украина является единственным государством, которое не входит в Евросоюз, но отмечает этот день на государственном уровне.Читайте такжеВ ЕС поддержали Зеленского и упрекнули Запад из-за Украины

В Европейском Союзе выбрали дату празднования Дня Европы 9 мая в честь даты принятия декларации Шумана – 9 мая 1950 года. Глава МИД Франции Шуман после начала гонки вооружений в Европе предложил государствам консолидироваться в стремлении к европейской интеграции.

Интеграция Украины в ЕС