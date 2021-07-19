Самый мощный стимул для реформ: Украина, Грузия и Молдова объявили о заявках по вступлению в ЕС

Украина совместно с Грузией и Молдовой видят свое будущее исключительно в Евросоюзе / УНИАН

Украина, Грузия и Молдова интересуются вопросом подачи заявки на вступление в Европейский Союз. Такое право предоставляет странам статья 49 договора о ЕС. Об этом говорится в декларации Батумского саммита, которая была подписана 19 июля.

В документе, опубликованном пресс-службой Офиса главы украинского государства, речь идет о том, что лидеры Грузии, Молдовы и Украины провели встречу с целью укрепления сотрудничества по вопросам европейской интеграции. Отношения государств с Евросоюзом основываются на демократии, уважении прав человека, свободе и верховенстве права.Читайте такжеБитва с Россией и колебания Брюсселя: Зеленский призвал ЕС принять решение по евроинтеграции Украины

"Мы подтверждаем свою непоколебимую преданность продолжению процесса нашей интеграции в Европейский союз путем комплексных реформ, направленных на укрепление наших демократических институтов, и постепенному приближению нашего законодательства в соответствующих сферах в ключевых элементов права ЕС", - отмечается в тексте.

При этом страны указали, что в Соглашении об ассоциации с ЕС прописан путь реализации реформ, однако главным и самым серьезным стимулом станет конкретно предоставление перспективы вступления в Евросоюз. Украина, Грузия и Молдова могут подать такую заявку согласно статье 49 договора о ЕС.

"В этом контексте мы напоминаем, что в соответствии со статьей 49 Договора о ЕС Грузия, Республика Молдова и Украина как европейские государства, которые уважают европейские ценности и преданы их продвижению, могут подать заявки на вступление в Европейский союз", - подчеркивают лидеры трех государств.

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Интеграция Украины в Евросоюз

Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украине является мощным государством, и Евросоюз должен не приглашать Киев к интеграции в наднациональное объединение, а видеть украинское государство там в качестве равноправного политического партнера. Украина отстаивает не только свою независимость, но и свободу всего европейского континента.

Зеленский также говорил, что Украине сделала свой выбор в пользу ЕС в ходе событий на Майдане, и теперь защищает всю восточную Европу. Украинское государство в обязательном порядке вступит в ЕС.

Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква утверждал, что интеграцию Украины в Евросоюз поддерживает все больше стран. Государство уже подписало договор с Литвой, которая обязуется поддержать вступление Киева в ЕС в обязательном порядке.