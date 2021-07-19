Украина в ЕС или нападение России: Зеленский резко призвал Европу сделать решающий шаг

Зеленский предупредил ЕС об опасности в том случае, если Брюссель не поддержит евроинтеграцию Украины, Грузии и Молдовы / УНИАН

Если Европейский Союз не продемонстрирует серьезного отношения к планам Украины, а также Грузии и Молдовы по евроинтеграции, то Россия покажет свою военную силу у границ трех государств. В таком случае опасность будет угрожать уже всей Европе. Об этом заявил глава украинского государства Владимир Зеленский.

Как сообщает пресс-служба Офиса главы государства, в ходе Батумской международной конференции гарант сказал, что ЕС ожидают проблемы. По его словам, в таком случае кое-кто (очевидно, речь идет о России, - ред.) покажет военную силу у границ Украины, Грузии и Молдовы, и тогда ситуация превратится в угрозу уже для всей Европы.Читайте такжеПочти 75% украинцев рвутся в Евросоюз: КМИС показал, как выглядел бы референдум по Европе

"Если Брюссель и ЕС не демонстрируют железную поддержку европейских стремлений трех наших стран, тогда кое-кто демонстрирует железные мышцы своего оружия у трех наших государственных границ. И это, по моему мнению, угроза не только для наших трех стран, но и для всего континента...", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Вступление Украины в Евросоюз