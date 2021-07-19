Украина в ЕС или нападение России: Зеленский резко призвал Европу сделать решающий шаг

Брюссель должен показать "железную поддержку" планов Украины по вступлению в Евросоюз, сказал Владимир Зеленский.
Если Европейский Союз не продемонстрирует серьезного отношения к планам Украины, а также Грузии и Молдовы по евроинтеграции, то Россия покажет свою военную силу у границ трех государств. В таком случае опасность будет угрожать уже всей Европе. Об этом заявил глава украинского государства Владимир Зеленский.
Как сообщает пресс-служба Офиса главы государства, в ходе Батумской международной конференции гарант сказал, что ЕС ожидают проблемы. По его словам, в таком случае кое-кто (очевидно, речь идет о России, - ред.) покажет военную силу у границ Украины, Грузии и Молдовы, и тогда ситуация превратится в угрозу уже для всей Европы.Читайте такжеПочти 75% украинцев рвутся в Евросоюз: КМИС показал, как выглядел бы референдум по Европе
"Если Брюссель и ЕС не демонстрируют железную поддержку европейских стремлений трех наших стран, тогда кое-кто демонстрирует железные мышцы своего оружия у трех наших государственных границ. И это, по моему мнению, угроза не только для наших трех стран, но и для всего континента...", - подчеркнул Владимир Зеленский.
Вступление Украины в Евросоюз
- Президент Владимир Зеленский в понедельник, 19 июля, в ходе конференции в Батуми сказал, что Украина работает над тем, чтобы государство присоединилось к ЕС, однако российская агрессия блокирует такие устремления. При этом он призвал Европу проявить решительность в вопросах будущего евроинтеграции Украины, Грузии и Молдовы. Гарант напомнил, что страны потеряли часть своей территории из-за своего геополитического выбора.
- Украина, Грузия и Молдова по итогам саммита в Батуми подписали общую декларацию, в которой указано, что государства рассматривают возможность подачи заявок на вступление в Евросоюз на основании статьи 49 Договора о ЕС.