Уруский угодил в громкий скандал из-за нарушения карантина в Турции

Украинский чиновник вел себя настолько неподобающе, что местным жителям пришлось даже вызывать полицию.
Вице-премьер-министр Олег Уруский угодил в громкий скандал, нарушив законы Турции во время пребывания на территории государства.
Как сообщает телеграм-канал Украина 24, чиновник в Турции вел себя неподобающим образом.
"Вице-премьер министр Украины Олег Уруский вновь оскандалился. Еще и на территории другого государства. В Турции. Господин Уруский вел себя неподобающе и оскорбил турецкое гостеприимство", - пишет СМИ.
Сообщается, что речь о нарушении карантинных мер. Также предполагается, что имела место попытка подкупа.
"Во время официального визита в Турцию, 26-29 августа 2020 года, министр находился на обеде с турецкими бизнесменами в отеле Çırağan Palace Kempinski, что в Стамбуле. Во время обеда он и депутат Галушко покинули приём и потребовал от турецкого посла Сигиби автомобиль с охраной для перевоза себя любимого в отель, где проходила свадьба дочери Павлюка. Гуляющим на свадьбе и самому Урускому было плевать на то, что в эти дни в Турции был запрет на проведение любых мероприятий в связи с карантином, но за какие-то заслуги, видимо за обещания Уруским продать туркам пакет акций "Мотор Сичи", свадьбу им разрешили", - сообщает канал.
При этом подчеркивается, что празднество вызвало возмущение у местных жителей, в результате чего была вызвана полиция.
"Теперь Уруский и все гости зарегистрированы там как нарушители. Он должен будет ответить по турецким законам. По нашей информации, Украинские дипломаты даже сформировали отчёт о данном происшествии и он был передан главе МИД и Премьеру. Кстати, никаких дисциплинарных санкций по отношению к Урускому предпринято не было. А в любой нормальной стране, такое бы не смогли замять и отправили бы министра в отставку", - сообщает телеграм-канал.
- Как ранее писал Главред, вице-премьер-министр – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский демонстрирует абсолютную неспособность заниматься развитием этого критически важного для Украины направления. Об этом говорится в статье "Уруский и бездеятельность: к чему приведёт неспособность вице-премьер-министра заниматься ОПК Украины", опубликованной изданием Rupor.info.
- С конца ноября в Турции ввели комендантский час по выходным. Новое карантинное требование заработает с 21 ноября. Министерство внутренних дел Турции уточнило, что иностранным туристам комендантский час соблюдать не обязательно: им разрешили свободно передвигаться по стране (в том числе на арендованных авто). Единственное требование – иметь при себе документы о бронировании отеля.