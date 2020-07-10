УкрРус
  1. Главная
  3. Политика

Уволенный экс-глава налоговой Верланов попал в топ-40 самых влиятельных политиков

Лидеров рейтинга определяли из более чем сотни претендентов, родившихся не ранее июля 1979 года.

10 июля 2020, 15:43
Сергей Верланов
Сергей Верланов

Экс-глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов вошел в рейтинг самых влиятельных молодых политиков и чиновников, которым еще не исполнилось 40 лет по версии журнала Корреспондент. За ним закрепилось 29 место в рейтинге.

"Верланова назначили руководителем ГНС в мае 2019 года, а уволили – 25 апреля 2020 года. Комично, что инициатором увольнения Верланова стал Игорь Уманский, который сам пробыл министром финансов меньше месяца. Тем не менее, эксперты дали Верланову 29-е место нашего рейтинга. Ведь, несмотря на всю щекотливость ситуации вокруг увольнения, Верланов на должности главы ГНС в каких-либо коррупционных схемах замечен не был. При этом он почти успел довести до конца реформу ГНС", - говорится в материале журнала Корреспондент.

Напомним, Сергей Верланов с июля 2015 года по июль 2018 года занимал должность партнера в юридической фирме Sayenko Kharenko. В 2015-2017 гг. был сопредседателем комитета по вопросам правовой политики Американской торговой палаты в Украине, а в июле 2018 года Верланова назначили на должность заместителя министра финансов. Уже из министерства он попал в ГНС, пройдя отбор по конкурсу.

Стоит отметить, что, в целом, лидеров рейтинга определяли из более чем сотни претендентов, родившихся не ранее июля 1979 года. Каждый из списка претендентов был оценен от 0 до 10 по трем параметрам: балл за влиятельность в политике, балл за медийную популярность, балл за наличие публичного доверия. Первые два балла были учтены с весовым коэффициентом 0,4, третий - с 0,2. Итоговый результат определял место политика в рейтинге.

С полным списком можно ознакомиться в №13 журнала Корреспондент.

Сергей Верланов
Сейчас вы просматриваете новость «Уволенный экс-глава налоговой Верланов попал в топ-40 самых влиятельных политиков». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

16:03
Коронавирус в Украине и мире 10 июля: пересечена новая "красная линия"
15:59
Стало известно, что случилось на iOS с Вайбер, Приват24, Монобанк и другими приложениями
15:56
"Мы – заложники": абитуриенты рассказали, как их незаконно удерживают в воинских частях Видео
15:45
Комаровский сказал, стоит ли украинцам бояться бубонной чумы из Китая Видео
15:43
Уволенный экс-глава налоговой Верланов попал в топ-40 самых влиятельных политиков
15:30
Кесарево сечение: показания и факторы риска
15:24
Ляшко "по-британски" покатал Тимошенко в авто ногами вверх Видео
15:21
Вайбер, Монобанк и Приват24 не работают - у мессенджера появились проблемы
15:21
В МИД Украины жестко ответили Медведеву на заявление по Крыму и Донбассу
15:07
Бессмертная Гвардия 2020 - живи, чтобы умереть Видео
15:01
Киевляне начали платить за свет по-новому
14:55
После +32 в Киеве серьезно похолодает – синоптик Видео
14:46
У Путина ответили Зеленскому на обвинения в финансировании Медведчука Видео
14:30
Метастазы: почему рак распространяется так быстро
14:21
В Киеве готовы снова ужесточить карантин: Кличко объяснил ситуацию
14:18
Погода в Украине на Петра и Павла 2020: синоптик сказала, кому будет холодно Видео
14:05
Скандал с поздравлением Порошенко Путина: в Кремле поставили точку Видео
13:59
Против адвокатов по делу Ефремова открыли дела
13:38
Миру грозит новая гонка вооружений: Россия и США провалили судьбоносные переговоры
13:36
Гороскоп всех знаков Зодиака на 11 июля: убыточный риск и успех в работе Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять