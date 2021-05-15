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В Кабмине назвали главную причину, почему НАТО не может отказать Украине в ПДЧ

15 мая 2021, 12:39

Альянс должен продемонстрировать, что Россия не имеет права вето в НАТО, убеждена вице-премьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграции.

НАТО, Украина
В Кабмине рассказали, почему НАТО не может отказать Украине в ПДЧ / УНИАН

Украина настаивает на выполнении обещания, которое ей было дано в 2008 году во время Бухарестского саммита НАТО относительно членства в Альянсе, заявила вице-премьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Она отметила, что Альянс должен показать, что РФ не имеет права вето в НАТО.

"Прошло уже 13 лет со времени Бухарестского саммита, на котором было решено, что Украине и Грузии в будущем будет предоставлено членство. И сейчас мы в такой ситуации настаиваем на выполнении этого обещания", - сказала Стефанишина во время онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности.

Стефанишина отметила, что на следующем саммите обещание, данное Украине, должно быть подтверджено.

"Наша позиция заключается в том, что данное обещание закреплено, и на следующем саммите оно будет подтверждено, и заявление этого саммита проложит дорогу к ПДЧ", - добавила вице-премьер.

Она также подчеркнула, что Альянс должен продемонстрировать, что Россия не имеет права вето в НАТО.

Читайте такжеАдмирал НАТО признался, как Путин может напасть на Украину "Но я думаю, что предоставление Украине ПДЧ на данном этапе является даже более важным для самого Альянса, чтобы продемонстрировать трансатлантическое единство и показать, что есть есть "план Маршалла" для демократического развития. И к тому же, чтобы на следующем этапе показать, что Россия не имеет права голоса в Альянсе", - сказала она.

Интеграция Украины в НАТО – о чем сообщалось ранее:

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