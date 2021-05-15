В Кабмине назвали главную причину, почему НАТО не может отказать Украине в ПДЧ

Альянс должен продемонстрировать, что Россия не имеет права вето в НАТО, убеждена вице-премьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграции.
Украина настаивает на выполнении обещания, которое ей было дано в 2008 году во время Бухарестского саммита НАТО относительно членства в Альянсе, заявила вице-премьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Она отметила, что Альянс должен показать, что РФ не имеет права вето в НАТО.
"Прошло уже 13 лет со времени Бухарестского саммита, на котором было решено, что Украине и Грузии в будущем будет предоставлено членство. И сейчас мы в такой ситуации настаиваем на выполнении этого обещания", - сказала Стефанишина во время онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности.
Стефанишина отметила, что на следующем саммите обещание, данное Украине, должно быть подтверджено.
"Наша позиция заключается в том, что данное обещание закреплено, и на следующем саммите оно будет подтверждено, и заявление этого саммита проложит дорогу к ПДЧ", - добавила вице-премьер.
Она также подчеркнула, что Альянс должен продемонстрировать, что Россия не имеет права вето в НАТО.
Читайте такжеАдмирал НАТО признался, как Путин может напасть на Украину "Но я думаю, что предоставление Украине ПДЧ на данном этапе является даже более важным для самого Альянса, чтобы продемонстрировать трансатлантическое единство и показать, что есть есть "план Маршалла" для демократического развития. И к тому же, чтобы на следующем этапе показать, что Россия не имеет права голоса в Альянсе", - сказала она.
Интеграция Украины в НАТО – о чем сообщалось ранее:
- 6 апреля президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что только интеграция украинского государства в Североатлантический альянс поможет завершить российско-украинский конфликт на Донбассе.
- 1 мая в Белом доме сказали, что администрация президента США Джо Байдена намерена работать над тем, чтобы у Украины оставалась возможность для вступления в НАТО.
- 3 мая президент Польши Анджей Дуда рассказал о том, что на саммите НАТО в июне страны Альянса обсудят "дорожную карту", которую нужно будет выполнить Украине для вступления в коллективный блок безопасности.
- Замглавы Офиса президента Игорь Жовква 8 мая подтвердил сведения, согласно которым Украина не примет участие в саммите Североатлантического альянса, который запланирован на 14 июня. При этом, по его словам, в ходе мероприятия должен обсуждаться вопрос ПДЧ для Киева в НАТО.