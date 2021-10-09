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В Кабмине предупредили, что Европа уже буквально стоит на пороге континентальной газовой войны

9 октября 2021, 20:09
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Ольга Стефанишина отметила, что эту войну развязала Россия.

Северный поток-2
Россия уже развязала газовую войну в Европе, уверена Стефанишина / Reuters

Европа уже буквально стоит на пороге континентальной газовой войны. Ее развернула Россия, о чем свидетельствуют цены на газ, запуск "Северного потока-2" и шантаж отдельных стран, заявила вице-премьер-министр Украины Ольга Стефанишина.

"Мы [Украина] сейчас на пороге континентальной газовой войны, которую начала Россия. В 2020-м году закончилось действие энергетической стратегии РФ", – подчеркнула она в интервью Радио Свобода в субботу, 9 октября.

Именно этот документ, по ее словам, определял – большие залежи России являются одним из основных инструментов геополитического влияния. Тогда Кремль двигался в формате "страна за страной", сейчас же "Северный поток-2" открывает для России другие возможности.

При этом она указала, что сегодня проект "Северный поток-2" открывает поле для газовой битвы на континентальной Европе. По ее словам, на это указывают цены на "голубое топливо", запуск российского газопровода в обход Украины и шантаж отдельных стран.

Стефанишина отмечает, что заставить Россию уменьшить свои "аппетиты" может лишь консолидированная позиция Европейского союза. Именно эту позицию ждут от саммита Украина-ЕС, который состоится на следующей неделе.

"Если ЕС будет готов консолидировано выступить с позицией, то это будет элемент, который заставит Россию уменьшить свои аппетиты, так же, как в свое время РФ отступила от линии разграничения на Донбассе", – отметила вице-премьер.

"Северный поток-2": что известно

  • Газопровод в обход Украины Россия строила еще с 2015 года. Однако строительство не могли завершить из-за санкций США.
  • Правда, в июле 2021 года Ангела Меркель и Джо Байден заключили соглашение, которым фактически разрешили завершение проекта.
  • В России 10 сентября 2021 года заявили о конце строительства, а уже 4 октября Газпром начал заполнение первой нитки Северного потока-2.
  • Тем временем старший член Комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол обвинил президента Джо Байдена и канцлера Германии Ангелу Меркель в игнорировании российских попыток оказать давление на Европу через манипуляцию региональным газовым рынком.
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евроинтеграция добыча газа Северный поток-2
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