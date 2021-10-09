В Кабмине предупредили, что Европа уже буквально стоит на пороге континентальной газовой войны

Ольга Стефанишина отметила, что эту войну развязала Россия.
Европа уже буквально стоит на пороге континентальной газовой войны. Ее развернула Россия, о чем свидетельствуют цены на газ, запуск "Северного потока-2" и шантаж отдельных стран, заявила вице-премьер-министр Украины Ольга Стефанишина.
"Мы [Украина] сейчас на пороге континентальной газовой войны, которую начала Россия. В 2020-м году закончилось действие энергетической стратегии РФ", – подчеркнула она в интервью Радио Свобода в субботу, 9 октября.
Именно этот документ, по ее словам, определял – большие залежи России являются одним из основных инструментов геополитического влияния. Тогда Кремль двигался в формате "страна за страной", сейчас же "Северный поток-2" открывает для России другие возможности.
При этом она указала, что сегодня проект "Северный поток-2" открывает поле для газовой битвы на континентальной Европе. По ее словам, на это указывают цены на "голубое топливо", запуск российского газопровода в обход Украины и шантаж отдельных стран.
Стефанишина отмечает, что заставить Россию уменьшить свои "аппетиты" может лишь консолидированная позиция Европейского союза. Именно эту позицию ждут от саммита Украина-ЕС, который состоится на следующей неделе.
"Если ЕС будет готов консолидировано выступить с позицией, то это будет элемент, который заставит Россию уменьшить свои аппетиты, так же, как в свое время РФ отступила от линии разграничения на Донбассе", – отметила вице-премьер.
"Северный поток-2": что известно
- Газопровод в обход Украины Россия строила еще с 2015 года. Однако строительство не могли завершить из-за санкций США.
- Правда, в июле 2021 года Ангела Меркель и Джо Байден заключили соглашение, которым фактически разрешили завершение проекта.
- В России 10 сентября 2021 года заявили о конце строительства, а уже 4 октября Газпром начал заполнение первой нитки Северного потока-2.
- Тем временем старший член Комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол обвинил президента Джо Байдена и канцлера Германии Ангелу Меркель в игнорировании российских попыток оказать давление на Европу через манипуляцию региональным газовым рынком.