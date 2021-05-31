УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

В МИД объяснили, почему на встрече Байдена и Путина не состоится сделка по Украине

31 мая 2021, 05:21
Прослушать новость
Остановить

Байден будет отстаивать интересы США, однако точки зрения Вашингтона и Киева совпадают, утверждает Евгений Енин.

Джо Байден
Байден на встрече с Путиным поддержит Украину – МИД / Фото Reuters

Встреча президента США Джо Байдена и главы РФ Владимира Путина ослабит агрессивную политику Москвы. Америка оказывает весомую поддержку Украине, а ее внешнеполитическая деятельность является одним из факторов, который сдерживает давление Кремля. Байден перед переговорами с Путиным поговорит с Зеленским, и есть серьезная уверенность в том, что Штаты не пойдут на компромисс с Россией по украинскому вопросу и будут поддерживать Киев. Об этом заявил замминистра иностранных дел Евгений Енин.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что Киев ожидает ослабления агрессивных действия Москвы в отношении украинского государства. США продолжают помогать Украине вооружениями и санкциями против России. Такие меры позволяют сдерживать опасные действия РФ.

"США являются союзником номер один для Украины. Именно США принадлежит доминирующая роль в предоставлении военной помощи Украине, в частности в виде летального оружия. Безусловно, именно американская внешняя политика является одним из тех рычагов, имею в виду и санкционную политику, который сдерживает агрессивные намерения Кремля", - отметил Енин.

По словам дипломата, безусловно, Байден в ходе переговоров с Путиным в первую очередь будет отстаивать интересы США. Однако в данном контексте интересы Вашингтона и Киева совпадают. К тому же перед диалогом с главой РФ Байден пообщается с Зеленским. Украинские власти уверены в том, что США поддержат Украину на переговорах с Россией.Читайте такжеБайден с глазу на глаз объявит Путину о поддержке Украины

"У нас очень доверительный диалог с нашими американскими партнерами. И встрече Путина с Байденом будут предшествовать контакты нашего президента с американским. Мы тщательно готовим и повестку дня, и согласование всех логистических аспектов соответствующих контактов. Именно поэтому мы более чем уверены в том, что американские партнеры выдержат достаточно четкую и жесткую линию, которой они придерживались в отношении нашего государства в контактах с агрессором с самого начала российско-украинской войны. Никаких компромиссов в этом вопросе просто не может быть", - подчеркнул Евгений Енин.Читайте такжеУкраина объявила о переговорах Зеленского и Байдена

Ранее украинский дипломат, посол Украины в ФРГ Андрей Мельник сказал о том, что президент США Джо Байден в рамках американо-российских переговоров может предложить хозяину Кремля Владимиру Путину сделку, в рамках которой Россию готовы будут вернуть на международную политическую арену, однако в обмен на вывод войск с Донбасса.

Встреча Байдена и Путина

  • США и Россия 24 мая провели консультации перед саммитом двух государств. Советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан и секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев обсудили ряд проблемных вопросов, после чего Вашингтон и Москва выпустили заявление, в рамках которого была подтверждена встреча Байдена и Путина.
  • 25 мая в Белом доме и Кремле официально заявили, что американо-российский саммит, в ходе которого пройдет встреча Байдена и Путина, состоится 16 июня в Женеве. Конкретная повестка переговоров на данный момент не оглашается.
новости России новости США МИД Украины Владимир Путин Джо Байден новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «В МИД объяснили, почему на встрече Байдена и Путина не состоится сделка по Украине». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Лунный календарь стрижек на июнь 2021: счастливые дни для стрижкиЛунный календарь стрижек на июнь 2021: счастливые дни для стрижки Круглый неудачник: что ждет Овна в июне-2021Круглый неудачник: что ждет Овна в июне-2021 Очень близко ретроградный Меркурий 2021 – даты, и взрывы каких "бомб" грозятОчень близко ретроградный Меркурий 2021 – даты, и взрывы каких "бомб" грозят Троица и День Конституции Украины: как мы отдыхаем в июне 2021Троица и День Конституции Украины: как мы отдыхаем в июне 2021 Как Байден готовится к схватке с восточным "синтоловым качком"Как Байден готовится к схватке с восточным "синтоловым качком"

Последние новости

06:26
Журналист объявил о сценарии, при котором окружение Лукашенко организует переворот в Беларуси
06:04
В моду на лето 2021 вернулись платья-рубашки в стиле 1900-х, которые подарила миру Коко Шанель Фото Видео
06:01
31 мая - праздник блондинок: приметы и поздравления с Днем блондинок Фото Видео
06:00
ПДЧ Украины в НАТО: эксперт оценил шансы Киева и сделал прогноз Видео
05:40
Арестович раскрыл детали переноса переговоров по Донбассу из Минска Видео
Реклама
05:31
Выживают, кто как может: эксперт оценил борьбу Украины с коронавирусом Видео
05:21
В МИД объяснили, почему на встрече Байдена и Путина не состоится сделка по Украине Видео
05:03
День Юлии 2021 – поздравления и красивые открытки с Днем ангела Юлии
04:23
В моду на лето 2021 вошли женские шорты в стиле 40-х, которые позволят испытать неимоверную легкость Фото Видео
03:51
Захват борта Ryanair: в Беларуси вычислили, кого ждали вместо Протасевича Видео
03:02
Дизайнер показал, как может выглядеть новый Mac Pro c уменьшенным корпусом Фото
02:14
Станет ясно, кто друг, а кто враг: что сулит Весам гороскоп на июнь 2021
01:45
Гороскоп на завтра 1 июня 2021 всех знаков Зодиака: два запрета в любви и нежданный доход Видео
00:52
Турция смягчила удар НАТО по Беларуси: эксперт объяснил, при чем тут Россия Видео
00:19
В Конгрессе США раскрыли сценарий нового санкционного удара по РФ Видео
00:06
Синоптики назвали дату долгожданного потепления в Украине Видео
00:05
Гороскоп на сегодня 31 мая 2021 всех знаков Зодиака: два любовных пути и покорение высот Видео
30 мая, воскресенье
23:23
Умер 16-летний внук известного юмориста Олега Филимонова Видео
23:10
Невероятно вкусный клубничный смузи: пошаговый рецепт приготовления Видео
22:40
Ситуация будет меняться: чего ожидать украинцам от коронавируса этим летом Видео
Реклама
22:20
От пекла до потопа: синоптик рассказала о погодном феномене летом Видео
21:53
В Украине цены на клубнику бьют рекорды Видео
21:27
Выборы в Госдуму в "ДНР": боевики раскрыли наглый сценарий Видео
21:02
Страна ЕС призвала к новому удару по Минску, подвергнув критике США и Германию Видео
20:52
Полуголая Maruv устроила жаркие танцы на концерте в России Фото
20:33
Врачи назвали список продуктов, которые нельзя хранить в холодильнике Видео
20:30
Ожидаемый долгострой Dying Light 2 получит полную локализацию для Украины Видео
20:21
"Умру и всех постреляю": в РФ мужчина открыл огонь по прохожим, есть раненые Видео
20:09
"Рубят сук, на котором сидят": в РФ разразились обвинением в адрес ЕС из-за встречи Путина и Байдена Видео
19:26
Удар РФ из Беларуси: в России оценили худший сценарий для Украины Видео
19:23
Байден сделал резкое заявление о Путине и предупредил о последствиях Видео
19:22
Чтобы деньги в доме водились: когда нельзя давать и брать в долг Видео
19:10
Народ требует крови: как Зеленскому пойти на второй срок мнение
18:55
Слухи пятилетней давности о GTA VI могут оказаться правдой: что на это указывает Видео
18:50
Под Одессой 40-летний мужчина изнасиловал восьмилетнюю девочку и бросился в бега Видео
18:45
Ляшко назвал главные провалы COVID-вакцинации в Украине Видео
18:23
Байден приедет в Украину, но при одном условии – дипломат Видео
18:03
В Житомире люди на лодках плавают по городу после мощного ливня Видео
17:47
Потеря сознания и рвота: появились подробности смерти украинского посла в Таиланде
17:36
Разработчики рекомендуют: CD Projekt Red выбрала лучшие моды для "Ведьмаков" Видео
Реклама
17:32
В ВОЗ удивили заявлением о происхождении коронавируса Видео
17:31
В Беларуси объяснили отказ авиакомпании Белавиа отправлять самолеты в Крым Видео
16:56
Оттяпали Крым: американская The New York Times влипла в скандал с картой Украины
16:52
В Twitter появятся эмодзи-реакции на твиты в стиле Facebook
16:44
Умер известный украинский писатель Михаил Слабошпицкий Видео
16:41
В России резко отреагировали на планы нового удара Евросоюза по Москве Видео
16:14
Издание Bloomberg поделилось информацией о новых продуктах Apple
16:11
Киев накроет мощная гроза: синоптик предупредила о резком похолодании Видео
15:52
Скандал вокруг PinchukArtCentre: экскурсовод назвал войну на Донбассе "гражданской" Видео
15:26
Первая жертва желтой плесени: грибок убил COVID-пациента в Индии Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять