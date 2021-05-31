В МИД объяснили, почему на встрече Байдена и Путина не состоится сделка по Украине

Байден будет отстаивать интересы США, однако точки зрения Вашингтона и Киева совпадают, утверждает Евгений Енин.
Встреча президента США Джо Байдена и главы РФ Владимира Путина ослабит агрессивную политику Москвы. Америка оказывает весомую поддержку Украине, а ее внешнеполитическая деятельность является одним из факторов, который сдерживает давление Кремля. Байден перед переговорами с Путиным поговорит с Зеленским, и есть серьезная уверенность в том, что Штаты не пойдут на компромисс с Россией по украинскому вопросу и будут поддерживать Киев. Об этом заявил замминистра иностранных дел Евгений Енин.
В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что Киев ожидает ослабления агрессивных действия Москвы в отношении украинского государства. США продолжают помогать Украине вооружениями и санкциями против России. Такие меры позволяют сдерживать опасные действия РФ.
"США являются союзником номер один для Украины. Именно США принадлежит доминирующая роль в предоставлении военной помощи Украине, в частности в виде летального оружия. Безусловно, именно американская внешняя политика является одним из тех рычагов, имею в виду и санкционную политику, который сдерживает агрессивные намерения Кремля", - отметил Енин.
По словам дипломата, безусловно, Байден в ходе переговоров с Путиным в первую очередь будет отстаивать интересы США. Однако в данном контексте интересы Вашингтона и Киева совпадают. К тому же перед диалогом с главой РФ Байден пообщается с Зеленским. Украинские власти уверены в том, что США поддержат Украину на переговорах с Россией.Читайте такжеБайден с глазу на глаз объявит Путину о поддержке Украины
"У нас очень доверительный диалог с нашими американскими партнерами. И встрече Путина с Байденом будут предшествовать контакты нашего президента с американским. Мы тщательно готовим и повестку дня, и согласование всех логистических аспектов соответствующих контактов. Именно поэтому мы более чем уверены в том, что американские партнеры выдержат достаточно четкую и жесткую линию, которой они придерживались в отношении нашего государства в контактах с агрессором с самого начала российско-украинской войны. Никаких компромиссов в этом вопросе просто не может быть", - подчеркнул Евгений Енин.Читайте такжеУкраина объявила о переговорах Зеленского и Байдена
Ранее украинский дипломат, посол Украины в ФРГ Андрей Мельник сказал о том, что президент США Джо Байден в рамках американо-российских переговоров может предложить хозяину Кремля Владимиру Путину сделку, в рамках которой Россию готовы будут вернуть на международную политическую арену, однако в обмен на вывод войск с Донбасса.
Встреча Байдена и Путина
- США и Россия 24 мая провели консультации перед саммитом двух государств. Советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан и секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев обсудили ряд проблемных вопросов, после чего Вашингтон и Москва выпустили заявление, в рамках которого была подтверждена встреча Байдена и Путина.
- 25 мая в Белом доме и Кремле официально заявили, что американо-российский саммит, в ходе которого пройдет встреча Байдена и Путина, состоится 16 июня в Женеве. Конкретная повестка переговоров на данный момент не оглашается.