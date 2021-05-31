В МИД объяснили, почему на встрече Байдена и Путина не состоится сделка по Украине

Байден на встрече с Путиным поддержит Украину – МИД / Фото Reuters

Встреча президента США Джо Байдена и главы РФ Владимира Путина ослабит агрессивную политику Москвы. Америка оказывает весомую поддержку Украине, а ее внешнеполитическая деятельность является одним из факторов, который сдерживает давление Кремля. Байден перед переговорами с Путиным поговорит с Зеленским, и есть серьезная уверенность в том, что Штаты не пойдут на компромисс с Россией по украинскому вопросу и будут поддерживать Киев. Об этом заявил замминистра иностранных дел Евгений Енин.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что Киев ожидает ослабления агрессивных действия Москвы в отношении украинского государства. США продолжают помогать Украине вооружениями и санкциями против России. Такие меры позволяют сдерживать опасные действия РФ.

"США являются союзником номер один для Украины. Именно США принадлежит доминирующая роль в предоставлении военной помощи Украине, в частности в виде летального оружия. Безусловно, именно американская внешняя политика является одним из тех рычагов, имею в виду и санкционную политику, который сдерживает агрессивные намерения Кремля", - отметил Енин.

По словам дипломата, безусловно, Байден в ходе переговоров с Путиным в первую очередь будет отстаивать интересы США. Однако в данном контексте интересы Вашингтона и Киева совпадают. К тому же перед диалогом с главой РФ Байден пообщается с Зеленским. Украинские власти уверены в том, что США поддержат Украину на переговорах с Россией.Читайте такжеБайден с глазу на глаз объявит Путину о поддержке Украины

"У нас очень доверительный диалог с нашими американскими партнерами. И встрече Путина с Байденом будут предшествовать контакты нашего президента с американским. Мы тщательно готовим и повестку дня, и согласование всех логистических аспектов соответствующих контактов. Именно поэтому мы более чем уверены в том, что американские партнеры выдержат достаточно четкую и жесткую линию, которой они придерживались в отношении нашего государства в контактах с агрессором с самого начала российско-украинской войны. Никаких компромиссов в этом вопросе просто не может быть", - подчеркнул Евгений Енин.Читайте такжеУкраина объявила о переговорах Зеленского и Байдена

Ранее украинский дипломат, посол Украины в ФРГ Андрей Мельник сказал о том, что президент США Джо Байден в рамках американо-российских переговоров может предложить хозяину Кремля Владимиру Путину сделку, в рамках которой Россию готовы будут вернуть на международную политическую арену, однако в обмен на вывод войск с Донбасса.

Встреча Байдена и Путина