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В МИД Украины назвали условие отмены санкций ЕС против России

12 марта 2021, 16:56
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Режим санкций в отношении России должен действовать и в дальнейшем, считает Дмитрий Кулеба.

Дмитрий Кулеба
Санкции против России должны действовать до тех пор, пока Москва не вернет Украине захваченные территории - Кулеба / УНИАН

Киев поддерживает продление санкций против России за агрессию российского государства в отношении Украины. Европейские ограничения должны действовать до тех пор, пока РФ не вернет захваченные украинские территории, написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter.

По его словам, условием отмены санкций ЕС против России может стать возвращение Киеву оккупированных Москвой территорий и прекращение агрессии РФ в отношении Украины.

"Приветствую решение ЕС продлить на 6 месяцев, персональные санкции за агрессию РФ против Украины. Санкции ЕС должны оставаться в силе до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины. РФ должна отказаться от агрессивной политики в отношении нашего государства", - подчеркнул Кулеба.Читайте такжеВ ЕС рассказали о новых санкциях против России

Санкции Запада против России

МИД Украины санкции против России Дмитрий Кулеба новости Украины санкции Евросоюза
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