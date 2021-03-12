В МИД Украины назвали условие отмены санкций ЕС против России

Режим санкций в отношении России должен действовать и в дальнейшем, считает Дмитрий Кулеба.
Киев поддерживает продление санкций против России за агрессию российского государства в отношении Украины. Европейские ограничения должны действовать до тех пор, пока РФ не вернет захваченные украинские территории, написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter.
По его словам, условием отмены санкций ЕС против России может стать возвращение Киеву оккупированных Москвой территорий и прекращение агрессии РФ в отношении Украины.
"Приветствую решение ЕС продлить на 6 месяцев, персональные санкции за агрессию РФ против Украины. Санкции ЕС должны оставаться в силе до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины. РФ должна отказаться от агрессивной политики в отношении нашего государства", - подчеркнул Кулеба.Читайте такжеВ ЕС рассказали о новых санкциях против России
Санкции Запада против России
- Президент США Джо Байден 3 марта продлил на год санкции против России из-за агрессии Москвы в отношении Украины.
- Евросоюз 12 марта продлил на полгода санкции против 117 физических и 48 юридических лиц России из-за российской агрессии против Украины. По решению Совета Европы санкции продлятся до 15 сентября 2021 года.
- Ранее в Кремле заявляли, что Россия будет готова пойти на разрыв отношений с Европой в том случае, если ЕС ударит санкциями по стратегически важным секторам российской экономики.